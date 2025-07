Elodie e Iannone, la crisi scatenata da un sms: chi ha scritto alla cantante

Ci sarebbe stata una crisi sentimentale tra Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi. Ma l’amore alla fine ha trionfato, almeno per ora, come hanno ‘plasticamente’ dimostrato il pilota e la popstar. Nei giorni scorsi, dopo settimane di rumors – c’è anche chi ha sostenuto che si fossero lasciati -, sono riapparsi assieme sui social, con tanto di bacio intimo a letto. Poche ore fa un’ulteriore conferma che la relazione, casomai abbia davvero perso quota, è ri-decollata. La cantante ha postato un album fotografico da Ibiza. Un paio di scatti hanno visto protagonista il centauro di Vasto, immortalato mentre ride e in ascensore con la stessa ex allieva di Amici. Un clima spensierato, amoreggiante e ‘bollente’. Tale quadretto romantico pare però che sia maturato dopo un momento no. Il magazine DiPiùTv ha svelato la presunta causa che avrebbe provocato una distanza nella coppia.

Il settimanale DiPiùTv ha scritto che secondo i ben informati, ad aver creato scompiglio nella relazione, sarebbe stato un messaggio scoperto da Iannone sul cellulare di Elodie. Si sussurra che il pilota abbia visto un sms che Marracash avrebbe inviato alla cantante, nonché sua ex. Siffatto episodio sarebbe andato di traverso al centauro. Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito questa indiscrezione. Ciò però che più importa è che hanno recuperato l’affiatamento che sembravano aver smarrito nelle scorse settimane, quando hanno condotto vacanze separate. Lei al mare con le amiche, lui in montagna, sulle Dolomiti, assieme al suo staff.

Oggi la coppia si mostra più unita che mai, segno che, se una crisi c’è stata, è stata brillantemente superata. D’altra parte da mesi Elodie va dicendo che Iannone è l’uomo della sua vita. Non ha nemmeno escluso di convolare a nozze. Anche su questo tema le indiscrezioni si sprecano. Si sussurra che il pilota starebbe spingendo per portare all’altare la sua dolce metà e che lei, inizialmente scettica sulla questione, starebbe ora valutando davvero di unirsi in matrimonio all’amato. Iannone, in tempi non sospetti, ha anche dichiarato che in lui rimane forte il desiderio di mettere su famiglia.