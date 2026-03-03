Elodie e Franceska fanno sul serio: il video del bacio diventa virale

Diventa virale il video in cui Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini si scambiano un bacio mentre ballano in discoteca. Ormai le due sono al centro del gossip da tempo. In particolare, si parla della loro relazione dalla fine dello scorso anno, quando si è dato per certo che la cantante fosse tornata single. La sua relazione amorosa con Andrea Iannone è giunta al capolinea ed entrambi non hanno mai reso noti i dettagli di questa rottura.

Qualche tempo fa, si è vociferato qualcosa in merito alla rottura tra Elodie e il motociclista. Non solo, ci sarebbe stata una lite in strada di recente tra la Di Patrizi e Iannone. Ora, però, quella relazione sembra solo un lontano ricordo. Infatti, vediamo la cantante serena e innamorata a fianco della ballerina. Si sono conosciute lo scorso anno, durante il tour della Di Patrizi. Tra i vari ballerini presenti sui palchi in giro per l’Italia c’era appunto Franceska. Sono nati vari gossip che vedevano la cantante coinvolta sentimentalmente con una delle sue ballerine.

Ed ecco che poi la stessa ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha condiviso le prime foto che la ritraggono felice al suo fianco. Nonostante ciò, non ha mai confermato ufficialmente la relazione. In realtà, non è stato necessario, in quanto ormai foto e video che appaiono sui giornali e sul web parlano chiaro. Ora non c’è più alcun mistero, soprattutto dopo il video che ha iniziato a circolare nelle scorse ore sui social network.

Questo filmato vede le due ragazze che si scambiano un tenero bacio mentre ballano in discoteca e si divertono insieme. Elodie e Franceska appaiono complici e in piena sintonia. Anche se non c’era bisogno di ricevere ulteriori conferme, i fan da oggi non possono avere alcun dubbio legato a questa relazione. E chissà che a breve la stessa Di Patrizi decida di parlare pubblicamente di questa love story, svelandone qualche dettaglio. Di sicuro, farebbe felici i fan più curiosi!

Nel frattempo, il pubblico che sostiene la cantante è contento di vederla così spensierata e innamorata. Il video, infatti, sta ricevendo tanti commenti positivi e un riscontro ottimo. Proprio per questo motivo, sta facendo in pochissime ore il giro del web ed è diventato virale.