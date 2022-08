Elodie e Andrea Iannone paparazzati insieme in Sardegna

Nuova coppia nello showbiz italiano? The Pipol ha postato sui suoi canali social il video di una cena in Sardegna tra Elodie e Andrea Iannone. Nulla di romantico (per ora): i due erano insieme ad una comitiva di amici. Alla fine della serata, però, sono rimasti pochi intimi e il pilota, stando al racconto di alcuni testimoni, non avrebbe mai tolto gli occhi di dosso dalla Di Patrizi. Colpo di fulmine per lo sportivo?

Al momento sia Elodie sia Andrea Iannone risultano single. Di recente l’ex allieva di Amici ha ammesso di essere ancora innamorata del rapper Marracash anche se ha rimarcato che la loro storia non poteva andare avanti. Iannone, invece, è solo da diverso tempo: dopo le relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha vissuto qualche fugace flirt ma nulla di troppo importante. Il 32enne di Vasto non ha però mai nascosto la voglia di mettere su famiglia.

Di recente si era parlato della possibilità di vedere Andrea Iannone alla settima edizione del Grande Fratello Vip ma il diretto interessato – che da anni è corteggiato da Alfonso Signorini – ha prontamente smentito. Iannone non ha disdegnato in passato il mondo della tv e lo scorso anno ha preso parte a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Nel futuro di Elodie Di Patrizi, invece, tanta musica e recitazione. La giovane italo-francese ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film Ti mangio il cuore che sarà presentato prossimamente al Festival del Cinema di Venezia. L’artista ha interpretato il ruolo di Marilena, moglie del boss dei Camporeale.

La trama del film – tratta dal libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini – si svolge sotto il sole del Gargano, in una terra contesa dove arde la faida tra le due famiglie rivali, Camporeale e Malatesta. Come due moderni Romeo e Giulietta, Marilena e Andrea Malatesta vivono una passione fatale che riporta i clan in guerra. Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza a un destino già scritto.