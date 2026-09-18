Elodie, defollow e gelo con Megan Ria: le rivelazioni della ballerina nel cuore della notte al GF Vip

Il Grande Fratello Vip 9 ha aperto i battenti in prima serata su Canale 5 giovedì 17 settembre. Gli ascolti non sono stati per nulla entusiasmanti, nonostante si sia provato a puntare su alcuni gossip ‘roventi’. Ad esempio quello che vede coinvolte Megan Ria, concorrente del reality, e la coppia formata da Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini. Durante la diretta, a porre attenzione sul legame delle tre donne è stata Selvaggia Lucarelli. Poi, nella notte, Megan ha fatto delle rivelazioni sulla cantante e la collega danzatrice, parlando con altri inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Megan Ria: le parole su Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini

Megan Ria è un’ex ballerina di Amici che, dopo aver partecipato al popolare talent show, è entrata a far parte del corpo di ballo nei tour di Elodie. Inoltre è una grande amica della compagna di quest’ultima, Franceska. Di recente ha fatto scalpore il fatto che la popstar abbia defollowato la danzatrice. Sulla vicenda si sono sprecate le congetture. Una delle teorie più gettonate è che Di Patrizi avrebbe provato gelosia nei confronti dell’ex allieva di Amici. Così Selvaggia Lucarelli ha provato a fare chiarezza sul caso, chiedendo direttamente a Megan che cosa sia accaduto con la cantante.

Megan ha sottolineato che con Franceska non c’è mai stato nulla, se non una bellissima amicizia. Una risposta netta data a coloro che avevano ipotizzato che tra le due ballerine ci fosse stato qualcosa che andasse oltre un rapporto amichevole. Ria ha poi aggiunto di non sapere il motivo relativo al defollow di Elodie. Infine ha dichiarato di non volere alimentare “gossip beceri”. Le dichiarazioni sono andate di traverso a Lucarelli che ha bacchettato la giovane. In particolare le ha suggerito di non snobbare la questione usando espressioni come “gossip beceri”, aggiungendo che avrebbe potuto semplicemente dire che non le andava di parlare di quella determinata faccenda.

Le rivelazioni nel cuore della notte

Conclusa la diretta in prima serata, Megan, a tarda notte, è tornata a parlare del tema, spronata da Marina La Rosa. “Non so davvero che cosa abbia dato fastidio a Elodie”, ha puntualizzato. “Franceska è innamorata di Elodie, in questo momento non ha preso posizione sul defollow. Lei adesso è molto coinvolta emotivamente e un po’ si è allontanata da me. Ma lo capisco”, ha aggiunto l’ex allieva di Amici. Infine Megan ha riferito che al momento non ha ancora avuto l’opportunità di avere un confronto diretto di chiarimento con la coppia.

Gli ascolti della prima puntata del GF Vip 9

Sul fronte ascolti tv, la prima puntata del Grande Fratello Vip 9 non ha assolutamente brillato. Nel complesso, il reality è stato visto da 1.879.000 spettatori con uno share del 16.9%. Numeri non da flop totale, ma certamente al di sotto delle aspettative.