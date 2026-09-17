Grande Fratello Vip, Lucarelli e Ilary Blasi aprono col botto: Totti e Noemi Bocchi spernacchiati

Il Grande Fratello Vip 9 ha aperto i battenti con una frecciatina, anzi frecciatona lanciata contro Francesco Totti e Noemi Bocchi. A spernacchiare la coppia ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, con la complicità di Ilary Blasi. Ma si proceda con ordine. Quando si sono accese le luci in studio, la conduttrice romana è stata protagonista di uno scoppiettante ballo con dei danzatori professionisti. Dopodiché ha fatto menzione del suo matrimonio con Bastian Muller (i due si sono sposati quattro giorni fa a Ravello). Quindi hanno fatto il loro ingresso le due opinioniste: la già citata Lucarelli e Cesara Buonamici. Ed è qui che è scattata la velenosa menzione all’ex capitano della Roma e alla sua attuale compagna.

Grande Fratello Vip 9: Ilary Blasi esordisce parlando del matrimonio con Bastian Muller

“Ci siamo salutati quattro mesi fa e sono successe tante cose. Abbiamo cambiato il cast, lo studio è bellissimo”, ha esordito Blasi rivolgendosi al pubblico per poi aggiungere: “Io ero sposata, poi ho divorziato e mi sono di nuovo risposata”. La conduttrice ha poi chiamato vicino a sé le due opinioniste. Lucarelli ha scandito una frase che ai più non è passata inosservata: “Ilary, noi ci siamo viste il 16 marzo, oggi è il 16 febbraio, quindi sono sei mesi di noi”.

Il significato del discorso di Selvaggia Lucarelli: perché c’entrano Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il 13 settembre, il giorno delle nozze di Bastian e Ilary, Noemi Bocchi e Francesco Totti, via social, hanno ricordato che era il giorno del loro quinto anniversario di coppia. “Cinque anni di noi”, ha scritto Bocchi mostrando palloncini a forma di cuore e rose rosse, doni del compagno. A parte la coincidenza che l’anniversario è cascato nella stessa data in cui Blasi si è risposata, è scattato un giallo non da poco.

“Cinque anni di noi” festeggiati il 13 settembre certificano che Bocchi e Totti datano l’inizio della loro love story al 13 settembre 2021. Ma allora l’ex calciatore risultava ancora sposato con Blasi. Per molti, quindi, sbadatamente Noemi e Francesco hanno confermato il tradimento ai danni di Blasi. Selvaggia Lucarelli ha fatto ironia su questo dettaglio.

C’è anche da sottolineare che Bocchi e Totti potrebbero essersi visti il 13 settembre 2021 per la prima volta, semplicemente in amicizia, ma che comunque considerino quel giorno come la loro data speciale. Chissà…