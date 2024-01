Elodie, così mette a tacere tutti dall’Egitto: la replica dopo la bufera

Arriva la replica ai feroci attacchi che Elodie sta ricevendo in queste ore, mentre si trova al mare, in Egitto. Ed è proprio da questo suo viaggio che è nata un’enorme polemica sul web. La cantante aveva annunciato ai fan di doversi prendere una pausa a causa di alcuni problemi di salute, motivo per cui ha dovuto annullare un suo concerto a Teramo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha raccontato, in quella occasione, di avere l’influenza, tra tosse e tracheite.

Ma ecco che Alessandro Rosica ha svelato un’altra versione di questa storia. L’esperto di gossip ha riportato, nella giornata di ieri, che Elodie è stata beccata mentre si dirigeva in Egitto, in vacanza, insieme ad Andrea Iannone. “La prossima volta inventa una scusa plausibile”, ha tuonato l’Investigatore social su Instagram. Il tutto è stato documentato con una foto che ritrae la cantante di Guaranà in aeroporto.

Ed ecco che ora la stessa Elodie sembra voler confermare di essere in vacanza. Infatti, l’artista replica alle accuse mostrandosi in spiaggia, mentre si gode il mare. Ma proprio da lì la cantante si ritrae senza voce, confermando anche di avere dei problemi di salute che non le avrebbero permesso di esibirsi in concerto.

Elodie si riprende con il proprio smartphone con un filtro con cui ha delle treccine di glitter. “Piano piano mi riprendo, buon anno in ritardo”, scrive la cantante, dimostrando di non avere voce nel video. Così la Di Patrizi risponde alle accuse che la vedevano godersi una vacanza in Egitto anziché con l’influenza come aveva raccontato.

L’influenza, però, sembra esserci davvero. Infatti, con la voce rauca Elodie conferma di avere dei problemi e di non poter cantare. Senza generare ulteriori polemiche, la cantante preferisce condividere semplicemente un video che la ritrae al mare sì, ma senza voce. Non solo, Elodie se la ride, dando una chiara risposta a chi la sta attaccando.

Su X (ex Twitter) i fan sono felici di avere la conferma che la cantante non ha mentito sul suo stato di salute. Infatti, sono tanti coloro che sui social network stanno commentando positivamente la sua replica.