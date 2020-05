Elodie, convivenza con Marracash: “Discussioni. Non è un uomo facile”

Elodie Di Patrizi, quarantena e convivenza con Marracash: “Discussioni. Non è un uomo facile”. Poi torna sul botta e risposta avuto a Sanremo con Marco Masini

Elodie Di Patrizi è pronta a ripartire. Dopo la quarantena passata con il fidanzato Marracash, è fiduciosa sul suo nuovo singolo Guaranà anche se sa che la musica è uno di quei settori maggiormente colpiti dal Covid-19. “L’estate 2020 sarà un terno al lotto: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso”, racconta a Il Fatto Quotidiano, con il quale si è confidata di recente. Per quel che riguarda l’amore ai tempi del Coronavirus, confida che, nel suo caso, non sono mancate le discussioni di coppia, ma nulla di preoccupante. Insomma, come tutti gli innamorati qualche screzio è ordinaria amministrazione…

Elodie: “Sono una donna complicata”

“Abbiamo avuto discussioni, come tutti”, spiega la Di Patrizi che aggiunge: “Lui (Marracash, ndr) è un uomo non facile e io sono una donna complicata”. Elodie fa poi un salto nel recente passato, quello relativo al Festival di Sanremo 2020. Come è noto, una battuta sulla sua forma fisica nel dietro le quinte dell’Ariston fatta da Marco Masini, la fece infuriare. “Acqua passata, è giusto che esista un contraddittorio, lo trovo onesto”, afferma l’artista che…

Elodie e gli attriti sanremesi con Marco Masini: “Risponderò sempre da pari a pari sia ai colleghi, sia ai fans, sia agli haters”

“Dipende da come ti esprimi”, racconta sempre Elodie, riferendosi all‘episodio ‘scomodo’ avvenuto tra lei e Masini. “Io non sarò mai sospetta di esaltare l’anoressia, non inviterò altre ragazze a non mangiare; è che ho un metabolismo che brucia calorie”. E ancora: “Comunque risponderò sempre da pari a pari sia ai colleghi, sia ai fans, sia agli haters”. Insomma, il caso è chiuso!