Elodie cacciata dal box a gara di Iannone: il motivo svelato a Venier

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, la conduttrice Mara Venier ha ospitato in studio Elodie. La cantante è reduce dal successo sanremese con la sua canzone “Dimenticarsi alle sette”, cantata anche oggi per il pubblico presente. Dopo aver parlato della sua carriera, l’artista ha svelato anche un dettaglio relativo alla sua relazione con il motociclista Andrea Iannone. Nello specifico ha rivelato di essere stata cacciata dal box durante una delle sue gare. Scopriamo meglio per quale motivo.

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, il programma domenicale condotto da Mara Vanier. Una delle ospiti è stata Elodie, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone “Dimenticarsi alle sette”. Proprio in merito alla sua esperienza alla kermesse canora, la cantante ha rivelato che il suo fidanzato Andrea Iannone non ha potuto seguirla in quanto in Australia per una gara di motociclismo. Riguardo al lavoro del compagno, l’artista ha spiegato come spesso vada a vederlo quando ha delle competizioni.

Nello specifico Elodie ha raccontato un episodio avvenuto durante una delle gare. La cantante ha svelato di essere stata cacciata dal box a causa del suo carattere. Precisamente ha spiegato come volesse che restassero tutti in silenzio e come, in seguito a quell’episodio, la facciano stare da sola in un track.

Di seguito le sue parole a riguardo alla conduttrice Mara Venier:

Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere, appena qualcuno parlava io lo guardavo male. Dovevano stare tutti zitti. Ora mi chiudono in un track, rimango da sola ormai. Ma va bene.

Sempre in merito al suo rapporto con Iannone, la cantante ha rivelato come per lei sia stato amore a prima vista. Subito, difatti, ha compreso di voler stare con lui e renderlo felice. A colpirla sono stati nello specifico i suoi occhi belli, grandi e dolci, ma un po’ malinconici.

Queste le sue parole precise sul pilota di moto:

Quando l’ho visto ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata. Io penso che quando entro nella vita delle persone la miglioro, penso di avere un’energia positiva. Sarà una mia convinzione, ma sono molto protettiva, generosa.

Nel corso dell’intervista Elodie ha parlato anche della sua famiglia. Precisamente ha raccontato di come sua madre si sia recentemente risposata con Francesco, un uomo con cui aveva una relazione da sette anni. L’artista ha spiegato di aver un bel rapporto con lui e di essere felice per sua madre.