Elodie abbraccia Gué ma lui si tira indietro. C’entra Marracash

Gabriele Parpiglia ha rivelato a Rtl 102.5 che Gué Pequeno ha rifiutato un abbraccio di Elodie per rispetto a Marracash, lì presente. Un gesto che non è passato inosservato.

Sembra che durante il concerto dei Club Dogo, dove la cantante era presenta come ospite, nel backstage ci sia stato un abbraccio mancato. Infatti, a fine esibizione, Elodie si è avvicinata a Gué per salutarlo e lui con una mano ha scansato le sue braccia, evitando il contatto fisico con lei. Pare che questo gesto, molto maleducato, sia stato fatto in rispetto dell’amico rapper. Infatti lì vicino c’era Marracash e quindi Gué ha evitato di abbracciare la sua ex.

Che i rapporti tra l’ex coppia non siano più ottimi si sa, ma nessuno, né tantomeno Elodie, si sarebbe aspettato che anche l’amico avrebbe rifiutato un suo abbraccio. Anche perché Gué si conosce molto bene con lei. Pare infatti che ci sia rimasta male per questo gesto molto maleducato. Invece tra lei e Marracash non c’è stato nessun saluto.

Marracash dimenticato, ormai nella vita di Elodie c’è Iannone

La storia tra Elodie e Andrea Iannone è iniziata nel 2022, qualche mese dopo la rottura con il rapper. All’inizio è sembrata una storia di copertura, qualcosa destinato a non durare, ma il tempo ha smentito ciò.

Non solo, qualche mese fa la coppia è andata a convivere ma ora è spuntato anche un anello misterioso. Galeotta fu Diletta Leotta che li fece incontrare, da quel momento i due sono sempre più affiatati e non hanno nemmeno paura a mostrarlo sui social.

Chi qualche settimana fa ha pubblicato delle foto dove l’anello è bello in mostra e quindi l’ipotesi delle nozze sempre più reale. Nonostante in molti sperano ancora in un ritorno di fiamma con Marracash. La coppia ha fatto sognare per un bel po’ i fan ma sembra che non ci sia nessuna intenzione, da parte di entrambi, di tornare insieme. Inoltre i rapporti non sono idilliaci se nei backstage dei concerti succedono ancora questi episodi. Forse il rapper non ha accettato l’idea che Elodie si sia rifatta una vita.