Elodie a Cannes, a chi è ispirato l’abito scintillante: dettagli e stilista

Il Festival di Cannes 2024 si è appena concluso e in dieci giorni di sfilate e proiezioni, sono state tante le personalità del mondo dello spettacolo internazionale a sfilare sulla celebre Croisette. Tra le attrici presenti all’evento, ad attirare l’attenzione è stata sicuramente Elodie: la celebre cantante si è presentata al Festival del Cinema indossando un elegante abito nude e, con la sua bellezza ed eleganza, ha letteralmente incantato i presenti al red carpet organizzato per la cerimonia di chiusura dell’evento.

L’abito di Elodie, caratterizzato da una profonda scollatura a V e realizzato su misura per l’occasione, ricorda però quello che, prima di lei, indossò una star del mondo del cinema. Ecco di chi si tratta.

L’abito ispirato a Marilyn Monroe

In molti lo hanno notato: il look indossato da Elodie sul red carpet di Cannes, firmato Versace e ispirato alla collezione della maison Autunno-Inverno 1994, ricordava molto quello che Marilyn Monroe vestì nel lontano 1962 in occasione dei festeggiamenti del compleanno del Presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy. Un look che passò alla storia con il nome “Happy birthday Mr Presiden dress” e considerato scandaloso per l’epoca dal momento che anch’esso era caratterizzato da numerose trasparenze, esattamente come quello realizzato per Elodie.

Andando più nel dettaglio e confrontando i due look, si può notare come entrambi gli abiti siano caratterizzati da un colore nude e rifiniture glitterate, che hanno lo scopo di mettere in risalto la figura dell’indossatrice.

È bene ricordare però che Elodie non è stata la prima a “copiare” il look di Marilyn Monroe: anche Kim Kardashian, in occasione del Met Gala 2022 si era presentata con un abito identico a quello della nota attrice. In realtà, successivamente si scoprì che non si trattava di una fedele copia, bensì dell’abito originale indossato dalla Monroe pochi mesi prima di morire e che le era stato cucito addosso per ottenere un perfetto effetto seconda pelle.

Il look completo di Elodie: i gioielli e l’acconciatura

A completare il look scintillante, la cantante ha indossato sandali con tacco a stiletto in pvc. Per quanto riguarda invece i gioielli, Elodie ha scelto di impreziosire il look con anelli e orecchini pendenti di diamanti.

Infine, parlando dell’acconciatura, gli stilisti hanno scelto di farla sfilare con uno chignon alto e ben tirato. Solamente il ciuffo è stato lasciato “libero”, al fine di sottolineare lo sguardo seducente della cantante. Per concludere, il make-up: in questo caso, nonostante in passato Elodie abbia indossato look molto appariscenti, i truccatori hanno optato per un make-up del tutto naturale e delicato, prediligendo i toni nude in pendant con l’abito scelto.

In quale film ha recitato Elodie

In molti si sono poi chiesti come mai la cantante fosse stata invitata a sfilare sul red carpet del Festival del Cinema. L’arcano è presto svelato: Elodie ha recitato nel film “Ti mangio il cuore”, diretto da Pippo Mezzapesa e ispirato all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

In breve, la pellicola parla di una storia di vendetta e criminalità ambientata in Puglia. La trama si concentra sull’amore proibito tra Andrea, erede della famiglia Malatesta, e Marilena, moglie del boss mafioso di Camporeale. Una vicenda che riaccende antichi malumori tra le due famiglie rivali.