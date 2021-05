Elite 4, arrivano le storie brevi prima dei nuovi episodi: tutti i dettagli

By

Netflix lancia le storie brevi di Elite 4: cosa sono? L’annuncio sui canali ufficiali della serie tv ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che attendono con ansia l’uscita dei nuovi episodi. La data prevista per la quarta stagione è il 18 giugno, ma prima sarà possibile vedere brevi episodi con i protagonisti del liceo Las Encinas. Un modo per creare il cosiddetto hype, per aumentare l’appetito da parte del pubblico. E poi è un evento a tutti gli effetti. Si andrà incontro infatti alla settimana di Elite, giorni dedicati all’uscita della stagione numero quattro tra le storie brevi e poi gli episodi.

Qualcuno avrebbe preferito vedere queste storie diversi giorno prima del 18 giugno, anche per ingannare l’attesa. Invece sarà un evento ravvicinato a quel giorno, anzi a cavallo. Quando usciranno le storie brevi di Elite? Sono in programma a partire da esattamente quattro giorni prima della nuova stagione. Le date sono dal 14 al 17 giugno, per poi godersi i nuovi episodi dal giorno successivo. Dato che sono quattro giorni, è possibile uscirà una storia breve al giorno.

I protagonisti di questi episodi speciali sono i volti già noti di Elite. Oggi Netflix ha aggiunto qualche dettaglio in più su una delle storie. I protagonisti dell’episodio breve del 14 giugno saranno Guzman, Cayetana e Rebecca. I tre si ritroveranno in mezzo a una festa fuori controllo, a bordo piscina. Solo questo è stato reso noto al momento, magari nelle prossime settimane emergeranno ulteriori anticipazioni. Così come è possibile che nei prossimi giorni Netflix svelerà i protagonisti delle altre storie speciali.

Sarà anche un modo per conoscere i nuovi personaggi di Elite 4, che entreranno a gamba tesa nelle storie dei vecchi protagonisti. Insomma, il liceo Las Encinas sta per riaprire i battenti e con le quattro storie brevi di Elite su Netflix potrebbero già emergere i triangoli amorosi e le nuove alleanze. Tutto ripartirà dall’arrivo del nuovo direttore della scuola e dalla sua volontà di rimettere in carreggiata l’istituto, dopo le vicende che lo hanno travolto. Con lui arriveranno nella storia anche i suoi tre figli e non sempre la vecchia guardia della scuola riuscirà a contrastare i nuovi alunni…