Elite 4 quando esce, c’è la data ufficiale: il video svela dettagli interessanti

Quando uscirà Elite 4? Finalmente c’è una data d’uscita ufficiale! Dopo una lunga attesa, complice anche il Covid che ha ritardato le riprese, Netflix ha annunciato quando saranno disponibili i nuovi episodi. Sono puntate attesissime, anche perché si aprirà un nuovo ciclo per la fortunata serie tv spagnola. Il cast di attori iniziale infatti si è ridotto: alcuni personaggi sono partiti lasciando il liceo Las Encinas per proseguire gli studi altrove. Si sono lasciati alle spalle i delitti, ma non i rapporti. In attesa di scoprire se tutti o alcuni di loro torneranno, nella quarta stagione di Elite arriveranno nuovi personaggi.

Innanzitutto la data d’uscita di Elite 4 è il 18 giugno 2021. I fan dovranno attendere ancora un po’ quindi, anzi un bel po’. Mancano ancora due lunghi mesi ai nuovi episodi su Netflix, ma avere una data da aspettare e non brancolare nel buio è già tanto. Netflix ha annunciato sui social la data dei nuovi episodi con un video in cui si può intuire qualcosa sulla trama. Ci sono ben sei nuovi personaggi. Gli attori che li interpretano sono Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Pol Granch, Diego Martín e Andrés Velencoso.

Uno dei nuovi studenti metterà in crisi l’amore tra Ander e Omar, interpretati da Arón Piper e Omar Ayuso. Ci sarà quindi un triangolo amoroso per una delle coppie più amate di Elite, ma forse non sarà l’unico. Nel video infatti si vede il personaggio di Carla Díaz giocare con Guzman e Samuel: i due dopo essere diventati finalmente amici si ritroveranno rivali in amore? Anche Cayetana pare troverà un nuovo amore dopo Polo, mentre una delle nuove protagoniste potrebbe essere molto vicina a Rebecca, non è chiaro se in amicizia o in amore. O se invece saranno rivali.

Insomma, di certo non mancheranno gli intrighi amorosi e non. I nuovi personaggi di Elite 4 metteranno in crisi i rapporti tra i vecchi protagonisti? Cayetana inoltre è stata smascherata e lavorerà nella scuola come collaboratrice, mentre i suoi ex compagni si ritroveranno a ripetere l’anno. In una nuova classe, con nuovi compagni.