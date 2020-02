Elite 3 uscita, c’è la data ufficiale: prime anticipazioni sulla nuova stagione

Elite stagione 3, l’uscita è fissata a marzo: Netflix rivela la data ufficiale dei nuovi episodi

La data d’uscita ufficiale di Elite 3 è arrivata. A inizio anno Netflix ha annunciato a sorpresa l’arrivo dei nuovi episodi in primavera: nessuno si aspettava l’uscita di Elite 3 così presto! Soltanto a settembre sono stati rilasciati gli episodi della seconda stagione e spesso i fan delle serie tv aspettano davvero tanto prima di scoprire come proseguirà. Non stavolta, perché Netflix con Elite ha fatto uno strappo alla regola. La terza stagione uscirà a marzo: il giorno preciso? Lo hanno svelato con un video pubblicato sui social, da cui possiamo estrapolare anche le prime anticipazioni su Elite 3. Non rivelano chissà cosa sulla trama, ma scopriamo insieme cosa si vede nel video in questione.

Elite 3 data d’uscita: ecco quando arrivano su Netflix i nuovi episodi della serie spagnola

Ebbene, Elite 3 uscirà il 13 marzo e i fan hanno già segnato l’appuntamento in agenda. “I nostri bambini stanno tornando”, questa è la didascalia scelta per accompagnare il video. Nelle immagini non vengono mostrate scene dei nuovi episodi, ma ci sono i volti dei protagonisti. Non abbiamo notato delle assenze, dunque il cast principale è stato confermato. Ci sono invece due nuovi volti, sono due ragazzi che probabilmente arriveranno tra i banchi del liceo Las Encinas. Difficile fare delle previsioni su cosa faranno e quale ruolo avranno nella comitiva, ma le anticipazioni non finiscono qui. L’ultimo personaggio a comparire nel video che annuncia l’uscita della terza stagione di Elite è Polo, che versa una lacrima.

Elite 3 in uscita il 13 marzo: Polo contro tutti, tutti contro Polo

Probabilmente il ragazzo si ritroverà solo ad affrontare tutti gli altri compagni di scuola, che ormai conoscono il suo segreto. Solo Cayetana si è schierata dalla sua parte al termine della seconda stagione, aiutandolo con l’accusa di omicidio ai danni di Marina e recuperando l’arma del delitto dai fondali. Il fatto che Polo pianga nel video in cui si annuncia l’uscita di Elite lascia immaginare che per lui sono in arrivo episodi non molto facili…