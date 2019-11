Elisabetta Gregoraci, imbarazzo a Vieni da me: c’entra il vestito

Elisabetta Gregoraci a Vieni da me: la showgirl imbarazzata davanti a Caterina Balivo

Martedì 26 novembre Elisabetta Gregoraci è tornata a Vieni da me per promuovere il suo nuovo film, Aspromonte. Ma per l’attrice e soubrette calabrese non è stato facile portare a termine l’intervista con Caterina Balivo. A quanto pare a Elisabetta è sceso il reggiseno in diretta, come rivelato da un’inquadratura del programma (foto a corredo di questo articolo). Pensando di non essere ripresa, la Gregoraci ha infilato la mano nel vestito e ha tirato su l’intimo. Ma il problema si è ripresentato visto che in un secondo momento – ignara del microfono ancora acceso – ha ammesso alla padrona di casa: “Mi scende tutto”. “Non si vede nulla”, ha assicurato la Balivo, che qualche settimana fa ha difeso la sua ospite in merito ai recenti gossip. E in effetti non si è visto davvero niente ma il disagio della 38enne è stato evidente. Uno scherzo che per fortuna non ha oscurato la bella intervista: l’ex moglie di Flavio Briatore è riuscita a parlare del suo nuovo progetto cinematografico senza dimenticare qualche aneddoto del passato.

Il pubblico di Vieni da me conquistato da Elisabetta Gregoraci

Al di là dell’imbarazzo, l’intervista di Elisabetta Gregoraci a Vieni da me è molto piaciuta al pubblico di Caterina Balivo. “Gregoraci fantastica, sei rimasta una persona semplice e questo ti rende meravigliosamente vera donna del sud”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Sempre più brava e bella Elisabetta Gregoraci. Molto semplice, non si dà arie da diva. Sono molto curioso del suo nuovo film, dal racconto sembra interessante”, ha aggiunto qualcun altro.

Di cosa parla Aspromonte, il nuovo film della Gregoraci

Aspromonte è un film di Mimmo Calopresti ambientato negli anni Cinquanta. La trama ruota attorno alla storia degli abitanti di Africo, un paesino arroccato nella valle dell’Aspromonte calabrese. Dopo la morte di una donna avvenuta per parto, gli uomini decidono di cambiare le sorti del loro destino. Ad aiutarli la nuova maestra elementare arrivata dal Nord.