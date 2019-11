Caterina Balivo, non toccate Elisabetta Gregoraci: l’intervento in diretta a Vieni da Me

Giù le mani da Elisabetta Gregoraci. Caterina Balivo è intervenuta in difesa della collega e amica durante l’ultima puntata di Vieni da Me (Rai1), dove si è parlato della vicenda di cronaca rosa relativa a Flavio Briatore e Benedetta, giovane ventenne con la quale l’imprenditore è stato paparazzato in atteggiamenti assai affettuosi. Una situazione che ha provocato la reazione dura della Gregoraci che ha chiosato con un: “Mi fa rabbrividire”. Briatore dal canto suo ha smentito la relazione a Novella 2000, dichiarando che la ragazza è solo un’amica. Intanto però sono state diverse le voci che hanno trovato non proprio calzanti le parole dell’ex moglie dell’uomo d’affari.

Vieni da Me, Caterina in difesa della collega e amica Gregoraci

Quel “fa rabbrividire” della Gregoraci è stato mal digerito da alcuni che hanno sottolineato che al momento del fidanzamento con Briatore, la conduttrice aveva 26 anni (30 di differenza rispetto all’ex marito). Certo il divario con Benedetta è ancora più ampio (49 anni). Fatto sta che l’imprenditore ha smentito, anche se la polemica è rimasta. A Vieni da Me, Stefano Dominella ha detto, con la sua consueta ironia graffiante, che, dopotutto, ha ragione chi sostiene che la Gregoraci l’abbia un poco ‘fatta fuori dal vaso’. Opinione per nulla condivisa da Caterina Balivo che è immediatamente intervenuta smorzando sul nascere la discussione. “Non mi toccare Elisabetta”, il flash della presentatrice campana che ha poi ricevuto la chiamata di Roberto Alessi.

Le parole di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: l’intervento in diretta

Durante la chiacchierata in studio è intervenuto telefonicamente Roberlo Alessi, il diretto di Novella 2000 che ha contattato Briatore subito dopo che è trapelato il gossip su Benedetta. Il giornalista ha confermato che l’ex della Gregoraci gli ha confidato che la ragazza è “assolutamente un’amica” e nulla più. Rimane irrisolto soltanto un interrogativo: perché l’esplosiva giovanotta, via social, ha fatto intendere che il flirt sia stato consumato e che, forse, sia ancora in corso?