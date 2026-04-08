Elisabetta Gregoraci stregata dal 28enne Lodovico Patti, la differenza d’età e il weekend d’amore

Il cuore di Elisabetta Gregoraci sarebbe tornato a battere all’impazzata. La showgirl 46enne, secondo quanto raccontato da Diva e Donna, avrebbe di recente trascorso un weekend d’amore a Portofino in compagnia di Lodovico Patti, imprenditore di 28 anni che lavorerebbe nell’azienda di famiglia attiva nel settore del legname e dell’edilizia. I due hanno quasi vent’anni di differenza, per la precisione diciotto. Ma l’anagrafe non sarebbe un problema.

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti paparazzati a Portofino

I primi contatti tra la conduttrice di Soverato e Patti sarebbero avvenuti prima dell’estate 2025. I due avrebbero mantenuto un profilo basso, cercando il più possibile di non farsi intercettare dal radar del gossip. Alla fine, però, sono stati pizzicati nel già citato fine settimana a Portofino, dove sono stati paparazzati in atteggiamenti complici. Dell’imprenditore non si ha quasi alcuna informazione. Si sa solamente che è una persona al di fuori dello scintillante mondo dello spettacolo.

Per il momento né Patti né Gregoraci hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto. Ed è probabile che non lo faranno nemmeno in futuro. Nel frattempo Elisabetta continua a vivere a Monte Carlo, con il figlio Nathan Falco e vicina all’ex marito Flavio Briatore con il quale ha un legame molto forte, nonostante la separazione. I due ex coniugi passano molto tempo assieme, trascorrendo le ricorrenze importanti e le vacanze con Nathan. Ad esempio, lo scorso 8 febbraio, la conduttrice ha spento 46 candeline e Flavio era al suo fianco.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: quando l’amore muta

In diversi frangenti, sia la showgirl sia Briatore, in riferimento al loro rapporto post matrimonio hanno parlato di “famiglia”, nel senso più ampio del termine. Vale a dire che non si considerano più marito e moglie, perché non lo sono più a tutti gli effetti, ma restano un appoggio solido l’uno per l’altra e quando ci sono eventi importanti appaiono sempre insieme. Un esempio di come a volte l’amore possa mutare forma ed evolversi in un qualcosa di profondamente affettivo, senza la passione.

Da quando sono terminate le nozze, Briatore non si è più legato ufficialmente ad alcuna donna. Gregoraci ha avuto alcune love story, ma sempre vissute sottotraccia e nel riserbo, quasi come se fossero delle parentesi alla vita familiare con Flavio e Nathan. Chissà se anche il legame con Patti è un’altra parentesi o se evolverà in qualcosa di più solido.