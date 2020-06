Elisabetta Gregoraci, la verità sulla sua situazione sentimentale: parla lei

Estate movimentata per Elisabetta Grgeoraci che si appresta a tornare alla conduzione di ‘Battiti Live’. Nei giorni scorsi l’evento musicale è stato confermato e dunque sarà trasmesso, come di consueto, a luglio e agosto da Telenorba e Italia 1, oltre che Radionorba, Radionorba Tv, Mediaset Extra e Mediaset Play (On demand). Dopodiché l’ex moglie di Flavio Briatore dovrebbe fare i bagagli e prepararsi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 5, in partenza a settembre (al timone del reality ci sarà ancora Alfonso Signorini). La sua presenza nel cast pare quasi certa, seppur il suo nome non è ancora stato annunciato ufficialmente. Da sottolineare però che non è nemmeno arrivata alcuna smentita ai rumors. Se Elisabetta dovesse varcare la celebre porta rossa di Cinecittà, lo farebbe da single. Della sua situazione sentimentale ne ha parlato lei stessa, di recente, rilasciando un’intervista al settimanale Gente.

Elisabetta Gregoraci: “Sono single, non mancano i corteggiatori”

“I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi. La cosa mi lusinga. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare”. Così Elisabetta al settimanale Gente. Dunque nessun ritorno di fiamma con Flavio Briatore, come degli spifferi della cronaca rosa avevano lasciato intendere qualche settimana fa. I due ex coniugi sono rimasti sì in ottimi rapporti – tanto che non è raro che vengano avvistati assieme -, però la passione non ha fatto ritorno e dunque nessuna re-union all’orizzonte. La ‘solitudine’ sentimentale pare che sia un toccasana in questo momento per la conduttrice che parla di un “periodo di grande serenità”, in cui si sente “più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno”. A dire la verità al suo fianco c’è l’amore più importante e “vero” della sua vita, il figlio Nathan Falco.

Elisabetta e la nuova edizione di Battiti Live

La 40enne calabrese ha poi parlato della nuova stagione di ‘Battiti Live’. Per il quarto anno tornerà alla guida dell’evento musicale. Certo quello che sarà realizzato a breve (la città scelta è Otranto e ci saranno sei puntate) avrà una formula inedita, nel rispetto di tutte le norme anti contagio da coronavirus. La Gregoraci ha spiegato che la produzione sta lavorando assiduamente per poter andare in onda e orchestrare nel migliore dei modi il programma. “Sono felicissima”, ha concluso l’ex di Flavio Briatore.