Elisabetta Gregoraci sincera: “Il legame con Briatore oggi e il desiderio di avere un altro figlio”

Tempo di confidenze per Elisabetta Gregoraci che ha rilasciato una lunga intervista al podcast “Fab!” in cui ha affrontato vari aspetti della sua vita privata. Tra le confessioni più curiose, quella relativa alle foto ritoccate che pubblica sui social: la conduttrice 46enne ha ammesso di usare spesso dei filtri per motivi legati a un’insicurezza personale. Ha anche parlato del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore e in generale dell’amore. Zero parole invece su Lodovico Patti, l’uomo con il quale è stata recentemente paparazzata e chiacchierata vista la differenza di età. Lui è più giovane di lei di 18 anni. La frequentazione andrebbe avanti da circa un anno, nel massimo riserbo.

Elisabetta Gregoraci: l’equilibrio con Briatore e il desiderio di avere un secondo figlio

“Cosa cerco in un partner oggi? Sono esigente, io cerco l’amore. Un uomo che ama Elisabetta e non la Gregoraci”, ha dichiarato in riferimento al versante sentimentale. Come detto, ha però preferito non menzionare in alcun modo il legame intrecciato con Patti. Spazio poi al matrimonio naufragato con Flavio Briatore, con il quale ha il figlio Nathan Falco, oggi 16enne.

“La famiglia per me è tutto”, ha sottolineato la conduttrice, puntualizzando che con Briatore, dopo la separazione, “si è creato un equilibrio davvero raro”. Gregoraci ha spiegato che all’inizio è stato difficile mantenere un legame disteso e affettuoso con l’ex marito. Con il tempo, però, entrambi sono riusciti a mettere da parte ruggini e rancori per il bene di Nathan: “Ci sono ancora cose su cui non andiamo d’accordo sull’educazione di Nathan, ma il suo bene è il nostro focus. Oggi sono felice, mio figlio è tranquillo e questa è la priorità. Abbiamo sempre tenuto presente questo concetto“.

Quando le è stato chiesto se mai avesse avuto il pensiero di dare un fratellino o una sorellina al primogenito, è arrivata la seguente risposta: “Avrei desiderato avere un altro figlio, mi sarebbe piaciuta una bimba”. “Tra l’altro sono ancora in tempo. Ma Nathan non credo sia d’accordo, non lo so…”, ha aggiunto tra il serio e il faceto.

L’ammissione sulle foto ritoccate

La chiacchierata è poi scivolata sul tema delle foto ritoccate. La showgirl ha ammesso di ricorrere ai filtri, in particolare a FaceApp:

“Io lo uso, è vero. Si tratta di un’insicurezza… tutti mi dicono ‘non farlo, non ne hai bisogno’ oppure ‘sei più bella dal vivo’. Ora lo sto usando un po’ meno però dico la verità, è una mia insicurezza: mi tolgo il brufoletto, ma non è che mi stravolgo. Magari mi miglioro la pelle del viso, poi magari dovrei usarlo meno e ultimamente lo faccio”.

Per quanto riguarda il rapporto con lo specchio, ha spiegato che tendenzialmente si piace anche se ci sono giorni in cui l’immagine che vede riflessa non la trova del tutto soddisfacente. “Ma credo sia normale e che per un po’ tutti sia così”, ha chiosato, evidenziando di avere una buona genetica che le permette di essere in forma e di non dover badare troppo a quel che mangia.

I 26 kg presi in gravidanza e la cintura nera di karate

A “Fab!” Gregoraci ha anche ripercorso alcuni aspetti della gravidanza di Nathan, ricordando di aver preso circa 26 kg. Non è stato un problema. Addirittura l’ultimo mese di dolce attesa ha smesso di pesarsi perché voleva godersi pienamente il momento. “Poi è ovvio che lavoro con il mio corpo, faccio le campagne: sono cintura nera di karate, ho sempre fatto molto sport fin da bambina”, ha spiegato.

Ci sono molte persone che temono di invecchiare. Non è il caso della conduttrice che ha confessato di non avere in alcun modo paura del trascorrere del tempo. “A me, sempre, chiedono come farà con la vecchiaia e dico: ‘Viva Dio! Non vedo l’ora di invecchiare’ Non ho vissuto questa fase di mia madre perché si è ammalata presto. Invece io spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non mi importa delle rughe”, ha concluso.