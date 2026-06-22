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Gossip

Elisabetta Gregoraci fa coppia con Lodovico Patti, l’età non è un problema: quasi 4 lustri di differenza

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti fanno coppia, lo scoop del magazine Chi: i due paparazzati tra baci e coccole

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Mirko Vitali22 Giugno 20263 minuti di lettura
Elisabetta Gregoraci col nuovo fidanzato Lodovico Patti

Tana per Elisabetta Gregoraci: il magazine Chi ha lanciato lo scoop sulla conduttrice 46enne di Soverato che è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili in spiaggia a Ibiza con Lodovico Patti, imprenditore 28enne di origine lodigiana. Se la matematica non è un’opinione, e naturalmente non lo è, tra i due ci sono quasi 20 anni di differenza, per la precisione 18. Ma si sa che per l’ex moglie di Flavio Briatore l’età anagrafica non è un problema avendo avuto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 un flirt con Thomas Talin, anche lui under 30. Della frequentazione, che non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati, non si è più saputo nulla nei mesi a seguire. Ciò significa che è evaporata. Un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata dai recenti scatti resi noti da Chi.

Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti tra baci e sguardi complici

Gregoraci e Patti sono stati immortalati su una spiaggia a scambiarsi baci e sguardi complici. Il settimanale Chi non ha dubbi sulla natura del loro rapporto e parla di nuova storia d’amore. Il giovane è un imprenditore di Lodi che lavora nell’azienda di famiglia, attiva nei settori dell’edilizia e del commercio di legname. Non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e nemmeno con quello della rete. Anzi, a giudicare dal suo profilo privato di Instagram, è assai riservato e desideroso di privacy: ha solamente 1600 follower. In altre parole un account comune e non da vip.

Pare che la frequentazione tra i due non sia nata in tempi recentissimi. I primi avvistamenti risalgono infatti a un anno fa, quando furono sorpresi a Cap d’Ail, località della Costa Azzurra. Ciò spinge a ipotizzare che si vedano da circa dodici mesi, un arco di tempo in cui il loro legame si sarebbe fatto via via più solido.

Il rapporto con Flavio Briatore

Nel frattempo Elisabetta continua a essere molto vicina anche a Flavio Briatore, con il quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Tra i due ex coniugi, come loro stessi hanno spiegato più volte pubblicamente, è rimasto un rapporto di affetto e stima reciproca. I due, inoltre, continuano a vivere vicinissimi, entrambi a Montecarlo, e a fare vacanze insieme, così da essere presenti nella vita del figlio. Ancora oggi parlano di famiglia, ma nel senso più ampio del termine.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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