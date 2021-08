Elisabetta Gregoraci si commuove per le parole di Alessandra Amoroso

Momento emozionante per Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2021. Nel corso dell’ultima puntata della nuova edizione, andata in onda su Italia Uno martedì 10 agosto, la conduttrice calabrese si è commossa per le parole di Alessandra Amoroso. La cantante salentina ha cantato sul palco di Otranto i suoi ultimi successi: Piuma e Sorriso Grande. Due canzoni legate ad un periodo molto particolare della vita di Sandrina e che raccontano la fine della sua storia d’amore con il produttore musicale Stefano Settepani.

“Queste due canzoni sono legate tra di loro e parlano di un momento particolare della tua vita”, ha fatto notare Alan Palmieri, l’altro conduttore di Battiti Live. Alessandra Amoroso, seppur imbarazzata perché da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha provato a rispondere alla domanda del presentatore. L’ex vincitrice di Amici ha spiegato che sì, i due pezzi sono legati tra di loro, e che parlano di un periodo molto complicato della sua vita.

Un periodo in cui Alessandra Amoroso ha dovuto fare i conti con la solitudine e la fine di un amore importante, quello appunto per Stefano Settepani. “A volte non si hanno neppure gli strumenti per affrontare certe cose e si pensa sempre al peggio. Ma dopo la notte arriva sempre un sorriso grande”, ha rimarcato Sandrina che, dopo un’attenta analisi, è riuscita a superare questa traumatica rottura.

“Le tue parole mi hanno emozionato davvero tanto”, ha risposto Elisabetta Gregoraci. Sicuramente la presentatrice ha rivisto nelle dichiarazioni dell’Amoroso molti momenti difficili della sua vita. Nonostante i drammi e le giornate negative EliGreg ha sempre trovato il coraggio e la determinazione per andare avanti e tornare a sorridere. Basti pensare alla morte della madre Melina, avvenuta precocemente a causa di un tumore al seno.

O alla fine del matrimonio con Flavio Briatore, che ha distrutto il sogno di famiglia di Elisabetta Gregoraci. Al di là di questo, però, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è mai arresa. E come recita Sorriso grande di Alessandra Amoroso: mi sento innamorata di questa vita e resto in strada a cantare, non voglio altro che un sorriso grande…