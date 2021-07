In una lunga intervista concessa al settimanale Grazia, Alessandra Amoroso ha parlato della sua vita privata. Uno strappo alla regola per l’artista, che è sempre stata molto riservata. Ad un passo dal matrimonio è naufragata la relazione con il produttore Stefano Settepani, conosciuto dietro le quinte di Amici. Una rottura che ha fatto soffrire tanto Sandrina, che però è riuscita ad andare avanti grazie al supporto della sua famiglia e dei suoi tantissimi fan.

Il rapporto tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è durato circa cinque anni. Di questo legame così importante la cantante 35enne ha parlato nella canzone Piuma. Un pezzo che, come ha ammesso la diretta interessata, parla di liberazione e consapevolezza. L’Amoroso ha svelato per la prima volta il motivo dell’addio a Settepani:

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”

Si può essere amici degli ex fidanzati? Alessandra Amoroso ha le idee chiare e ha risposto così:

“Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”

L’amica e collega di Emma Marrone ha ribadito di non rinnegare nulla del suo passato. Si reputa una donna che non ha mai perso la testa ed è sempre rimasta fedele ai suoi valori. Determinante è stato poi un percorso dall’analista, che ha aiutato Alessandra Amoroso a superare il trauma del primo lockdown, che ha vissuto completamente da sola a Roma.

Grazie all’analisi Alessandra Amoroso è rinata. Il suo limite più grande era se stessa: la pupilla di Maria De Filippi ha confidato che era molto critica nei suoi confronti. Si vedeva come la meno bella, la meno talentuosa, la meno adatta. Un tunnel buio dal quale oggi Alessandra è completamente uscita, più forte e coraggiosa che mai.

Alessandra Amoroso oggi è single ma in futuro spera di innamorarsi di nuovo e mettere su famiglia. Un valore in cui Sandrina crede molto. In attesa di trovare l’uomo giusto si dedica al lavoro e ai fan. La Big Family che la sostiene e supporta da oltre dieci anni.

In più l’Amoroso può ritenersi orgogliosa e soddisfatta: sarà la seconda cantante italiana, dopo Laura Pausini, a cantare allo stadio San Siro di Milano. Il concerto si terrà il prossimo 13 luglio 2022.