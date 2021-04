Alessandra Amoroso oggi è single: frecciatina all’ex fidanzato

By

Ospite di Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay, Alessandra Amoroso è tornata a parlare della sua vita privata. L’interprete salentina ha trascorso in completa solitudine il lockdown dello scorso anno e ha riflettuto molto su se stessa e sul suo percorso esistenziale. Poco prima dell’emergenza Coronavirus Sandrina ha chiuso una storia importante, quella con il produttore musicale Stefano Settepani. A un passo dall’altare la coppia è scoppiata.

Nel salotto di Zorzi, dove è intervenuta telefonicamente, Alessandra Amoroso ha aggiornato tutti sulla sua vita sentimentale pronunciando parole che sembrano nascondere una frecciatina all’ex fidanzato:

“Oggi sono single. Meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me”

È chiaro che Alessandra Amoroso abbia sofferto molto per la fine del suo rapporto con Stefano Settepani. Un rapporto solido, profondo, finito all’improvviso senza troppe spiegazioni. Ad oggi la cantante pugliese non ha mai svelato i motivi della rottura con il produttore, conosciuto proprio dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso aveva instaurato fin da subito un feeling speciale con Stefano, tanto che la convivenza era arrivata nel giro di pochi mesi. Settepani era stato molto vicino all’artista durante l’intervento alle corde vocali che ha seriamente rischiato di compromettere la sua carriera nel mondo della musica.

Inoltre Alessandra Amoroso aveva legato molto con le due figlie che Stefano Settepani ha avuto da una precedente relazione. Ma a quanto pare anche le cose belle finiscono e ora Sandrina è ripartita da se stessa: ha capito chi è e cosa vuole dalla vita. In campo professionale ma soprattutto sentimentale.

In futuro Alessandra Amoroso spera di diventare madre e moglie visto che la famiglia è per lei un valore fondamentale. In attesa di trovare l’uomo giusto si dedica al lavoro e ai fan. La Big Family che la sostiene e supporta da oltre dieci anni.

Nei giorni scorsi Alessandra Amoroso ha partecipato alla protesta dei 1000 Bauli a Piazza del Popolo per non dimenticare i lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa del Covid-19. Alessandra aveva sollevato la questione pure al Festival di Sanremo 2020 dove ha partecipato insieme all’amica Emma Marrone e all’attrice Matilde Gioli.