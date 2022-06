Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle ed affascinanti dello showbiz italiano. Eppure è ancora single! Dopo il divorzio da Flavio Briatore e la fine della relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi la soubrette calabrese non è riuscita a trovare altri amori. Da tempo ormai è sola e concentrata esclusivamente sulla sua vita da mamma e sul lavoro.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

Al settimanale Grazia Elisabetta Gregoraci ha spiegato che per lei non è facile trovare un fidanzato. Il motivo è semplice: a detta della 42enne gli uomini proverebbero un certo timore davanti alla sua forte personalità e alla sua vita decisamente fuori dal comune. EliGreg è stata piuttosto chiara:

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata”

Elisabetta Gregoraci ha confidato di vivere a Montecarlo (scelta fatta dopo il matrimonio con Briatore) e di viaggiare di continuo. Il suo lavoro di modella e conduttrice la porta a prendere numerosi voli tra l’Italia, l’Inghilterra e la Spagna, dove è una celebrity molto seguita e amata.

Una vita frenetica che piace all’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha ammesso che non riuscirebbe mai a restare a casa seduta sul divano o a preparare feste.

“Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto”, ha affermato Elisabetta Gregoraci alla rivista edita da Mondadori. Insomma trovare un fidanzato è una vera e propria impresa per la showgirl di Soverato…

Elisabetta Gregoraci verso Uomini e Donne Vip?

Non a caso di recente si è parlato della possibilità di vedere Elisabetta Gregoraci alla versione Vip di Uomini e Donne. Un progetto ambizioso su cui Maria De Filippi starebbe lavorando da qualche tempo. Secondo qualcuno il nuovo format potrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva ma al momento mancano le conferme ufficiali.

Avere Elisabetta Gregoraci nel cast sarebbe un vero e proprio colpaccio per la conduttrice Mediaset. Soprattutto perché l’ex moglie di Flavio Briatore sogna da sempre di incontrare un amore vero, genuino, sincero, lontano dai gossip, dalle malelingue e dalle indiscrezioni fasulle. Un amore che sia in grado di far sognare pure il grande pubblico. Non resta che attendere…