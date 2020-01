Gregoraci, nuovi retroscena esclusione Sanremo: la questione digitale

Elisabetta Gregoraci, nuovo sfogo: altri retroscena su Nicola Savino e l’eliminazione dall’Altro Festival. La ‘questione digitale’

Il caso ‘Elisabetta Gregoraci fuori da Sanremo‘ è deflagrato pochi giorni fa. Oggi, la conduttrice torna a parlare della sua esclusione, svelando altri retroscena. Ricordiamo che la questione è scoppiata dopo che l’ex moglie di Flavio Briatore, su Instagram, ha pubblicato un post, sostenendo che Nicola Savino non l’avrebbe voluta nel cast de ‘L’Altro Festival’, nonostante ci fosse già un accordo con la Rai. La Gregoraci ha dichiarato che il veto del conduttore sarebbe arrivato in quanto lei sarebbe troppo avvicinabile politicamente alla ‘destra’ per via dei suoi trascorsi coniugali. E che la scelta di estrometterla sarebbe stata legata alla ‘par condicio’ del programma. Sulla vicenda la showgirl è tornata a parlare, confessandosi al settimanale Grazia.

“Un’ingiustizia va raccontata”

“Sono stata trattata senza rispetto, come se fossi arrivata per meriti non miei. Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla parte giusta e poi usano metodi peggiori di quelli che criticano”. Elisabetta non usa mezzi termini nell’intervista a Grazia, aggiungendo che non è pentita di aver fatto scoppiare il caso. “Un’ingiustizia va raccontata”, ha chiosato. E a proposito delle dichiarazioni di Amadeus (“Bisogna accettare anche i no”), ha detto: “Certo, ma solo se supportati da valide argomentazioni. Sto lavorando a questo progetto da ottobre, ho rifiutato altre proposte, mi sono tenuta libera per quella settimana. Dovevo andare a Los Angeles e ho rinunciato”.

Elisabetta su Nicola Savino: ‘questione digitale’

“Non essere stata valutata per la mia professionalità, ma per motivi che non c’entrano nulla col mio lavoro”. Questa la ferita che brucia di più alla conduttrice. Spazio quindi a Nicola Savino. Si sono chiariti? “Si, ma è stato irremovibile. Mi ha detto che ha saputo di me tardi, che aveva già la sua squadra e poi altre cose che mi hanno lasciato di stucco”. Cosa in particolare? “‘Sei stata la moglie di Briatore e all’interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile’, sue testuali parole. In più mi ha detto che l’impronta del programma sarà avere una squadra digitale: ‘Elisabetta, tu non sei abbastanza digitale, come non lo sono io’, ha detto. Ho più di un milione di follower e i commenti social al post in cui parlo di questa spiacevole storia sono stati più di 5000.”