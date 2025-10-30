Elisabetta Gregoraci, replica fiume all’ex del padre: insulti e umiliazioni, retroscena

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo essere stata accusata dall’ex compagna di suo padre Mario, Rosita Gentile, di aver avuto comportamenti finalizzati alla sua emarginazione. Gentile ha denunciato l’ex Mario Gregoraci, affermando che nella relazione con l’uomo, durata 12 anni, ha subito ripetutamente percosse. Ha anche detto di aver perso un figlio a causa dei pestaggi. Ha aggiunto che le figlie del 74enne, la showgirl Elisabetta e Marzia, non hanno mai accettato la relazione. Ora la showgirl di Soverato, attraverso il suo legale, ha risposto alla signora Gentile, sostenendo che la sua versione dei fatti è falsa e che anzi è stata lei a subire insulti e minacce da parte della donna.

Elisabetta Gregoraci replica all’ex compagna del padre Mario Rosita Gentile

“Non potevamo mettere foto sui social, non potevo trascorrere Natale o Pasqua con loro, Elisabetta non voleva”, ha dichiarato Rosita Gentile, in una intervista rilasciata nei giorni scorsi a Le Iene. Con una nota diffusa dal suo avvocato Lorenzo Pellegrini, la conduttrice calabrese ha fornito una versione dei fatti ben differente, documentando con alcuni scatti che ad alcune riunioni familiari era presente anche l’ex compagna del padre. Il legale della showgirl ha inoltre sottolineato che Elisabetta è “totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario” che riguardano il padre Mario.

Pellegrini, nel comunicato, ha sostenuto che la sua assistita mai ha offeso e emarginato Rosita Gentile. “Non è, infatti, vero che la signora Rosita Gentile sia stata per anni emarginata e osteggiata dalla famiglia Gregoraci e tantomeno che tale presunto distacco è stato la causa delle violenze. È vero il contrario”, si legge nella nota. A corredo del documento, sono state divulgate alcune foto di famiglia, come ad esempio quelle relative al compleanno della showgirl e alla comunione di Nathan Falco (figlio della Gregoraci e di Flavio Briatore). In tali immagini, si vede Rosita Gentile sorridente accanto a Mario Gregoraci.

Il legale di Gregoraci: “Elisabetta ha subito insulti e umiliazioni”

Elisabetta Gregoraci, sempre attraverso il suo legale, ha sostenuto di aver “subìto insulti e umiliazioni” da parte della donna. A sostegno di tale dinamica, Pellegrini ha documentato con una registrazione un episodio “in cui Rosita afferma testualmente, rivolgendosi al compagno Mario, ‘Le hai generate te le put*ane‘”. L’avvocato ha aggiunto che Elisabetta afferma di aver “sempre teso la mano” alla signora Gentile, ospitandola inoltre a Roma, a proprie spese, quando Mario si dovette sottoporre a un delicato intervento chirurgico.

Nella nota, il legale Pellegrini ha anche raccontato che dopo le recenti dichiarazioni pubbliche di Rosita Gentile, Elisabetta Gregoraci sta ricevendo insulti e minacce che la costringono a “vivere nella paura, privata della serenità e della libertà di uscire di casa”. La conduttrice calabrese ha così “diffidato chi continua a diffondere falsità sul suo conto” e ha reso noto inoltre che nei confronti della signora Rosita Gentile “agirà nelle sedi giudiziarie per la propria tutela”.