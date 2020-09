Sta per nascere un nuovo amore al Grande Fratello Vip? Forse è ancora presto per dirlo ma dopo due settimane l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli nutre già dei sentimenti forti nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Il legame tra i due è avvenuto per caso, complice un bacio in piscina per gioco, e ora rischia di diventare qualcosa di più serio e importante. Nelle ultime ore Pierpaolo si è lasciato andare a qualche confidenza con Adua Del Vesco. Il 30enne ha ammesso di provare un certo trasporto per l’ex moglie di Elisabetta Gregoraci. Sentimenti che Pretelli non provava da tempo, forse dalla fine della relazione con la modella cubana Ariadna Romero, dalla quale ha avuto il figlio Leonardo. Il giovane opinionista di Barbara d’Urso ha chiarito che il feeling c’è ma che per il momento preferisce andarci con i piedi di piombo e rispettare i tempi e gli spazi della Gregoraci, ormai single da tempo. Dopo la fine del matrimonio con Briatore, la soubrette calabrese ha amato l’imprenditore Francesco ma da anni non è più serena accanto a un uomo.

Grande Fratello Vip: ultime news su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

“Fino a che lei frena, non mi va di andare oltre, quando sarà pronta lo capirò. Tra me e lei c’è tanta complicità. Anche il fatto di aprirsi come ha fatto ieri mi ha dato una carica incredibile” , ha spiegato Pierpaolo Pretelli ad Adua Del Vesco. L’attrice siciliana ha proposto al coinquilino di cambiare posto – Adua divide il letto con Elisabetta – ma Pretelli ha rifiutato. Vuole aspettare i tempi della Gregoraci, non vuole correre per non rovinare un feeling così intenso e magico. “È una cosa di pelle, mi ha detto che sono un ragazzo d’altri tempi”, ha aggiunto il modello. Pierpaolo è assai coinvolto e si è lasciato andare ad una confessione importante: “Prima di entrare non avrei mai pensato che fosse una persona così, sono tanti anni che non provo un’emozione così forte solo con uno sguardo. Con lei sono tornato un po’ bambino”.

Elisabetta Gregoraci vuole innamorarsi: la confessione prima del GF Vip

Prima di entrare nella Casa di Cinecittà Elisabetta Gregoraci non ha nascosto la voglia di trovare un nuovo amore, magari proprio nel reality show guidato da Alfonso Signorini. La 40enne è stanca di essere single ed è in cerca di emozioni nuove. Pierpaolo Pretelli sarà quello giusto? O la differenza d’età ostacolerà in qualche modo questa conoscenza? Nel frattempo il pubblico fa già il tifo per questa coppia, tanto che sui social network sta spopolando l’hastag #gregorelli, fusione dei cognomi dei due gieffini.

Grande Fratello Vip: chi è il concorrente Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è nato nel 1990 in provincia di Potenza, in Basilicata. Da tempo vive a Roma, dove si è trasferito inizialmente per studiare Giurisprudenza. Ha abbandonato gli studi per tentare la strada del mondo dello spettacolo. La grande popolarità è arrivata nel 2013, quando è stato scelto come Velino di Striscia la notizia insieme ad Elia Fongaro. Successivamente è stato tentatore a Temptation Island e corteggiatore a Uomini e Donne. Da tempo è opinionista del salotto di Barbara d’Uro. La sua storia d’amore più importante è stata quella con la modella e attrice cubana Ariadna Romero che nel 2017 l’ha reso papà del piccolo Leonardo.