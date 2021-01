Elisabetta Gregoraci, piccolo incidente a Dubai: cos’è successo, come sta

Elisabetta Gregoraci rivela ai fan di aver avuto un piccolo incidente a Dubai. L’ex concorrente del GF Vip 5 si trova attualmente nella città degli Emirati Arabi, in quanto ha raggiunto in questi giorni il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore, che si trovavano già in vacanza sul posto. In particolare, l’imprenditore è a Dubai per la riapertura del suo Billionaire. Proprio mentre si trovava a trascorrere del tempo nella città degli Emirati Arabi Uniti, la Gregoraci ha avuto bisogno dell’intervento di un medico. Ma cos’è accaduto alla conduttrice calabrese? A raccontarlo è lei stessa, attraverso un post su Instagram. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffina condivide una foto che la ritrae mentre fa una verticale attaccata a una palma. Con questa posa a testa in giù, la Gregoraci ha osato un po’. Infatti, questo scatto le ha causato non pochi problemi!

L’ex concorrente di origini calabresi fa sapere ai suoi fan quali sono i risultati di questa foto: “Arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena”. Detto ciò, augura una Buona Epifania a tutti i follower che seguono con affetto tutto ciò che condivide. Dunque, sembra proprio che questa foto sia costata un po’ troppo alla Gregoraci, che non ha preso parte alla scorsa puntata del reality condotto da Signorini. Poiché si trova a Dubai con il figlio, Elisabetta aveva anticipato ai fan che non sarebbe stata presente in studio lunedì 4 gennaio.

Ma, intanto, si è accesa una vera e propria polemica sulla vacanza della Gregoraci. Sebbene abbia conquistato un importante numero di fan con la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, c’è sempre qualcuno che trova qualcosa da ridire. In questo caso, gli haters hanno duramente accusato Elisabetta, convinti che continui a vantarsi nella sua lussuosa vita. A detta di questi utenti social, l’ex gieffina avrebbe sfoggiato la vacanza a Dubai, mentre in Italia i cittadini stanno facendo dei sacrifici per affrontare l’emergenza legata al Coronavirus. Non è tardata ad arrivare la risposta di Elisabetta a queste accuse.

L’ex concorrente del reality ha sbottato contro gli haters, a cui ha chiesto di documentarsi prima di parlare. Ed ecco che la sua vacanza sta andando avanti, anche con qualche piccolo incidente!