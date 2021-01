By

Ospite di Verissimo con la sorella minore Marzia, Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Silvia Toffanin ha mostrato alla subrette un video che ha messo a confronto i Gregorelli (coppia formata da Pretelli e Gregoraci) con i Prelemi (unione tra Pretelli e Giulia Salemi). Una clip che ha molto divertito la soubrette calabrese, che ha poi lanciato una bella frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip.

Dopo aver rimarcato che nella Casa più spiata d’Italia si continua a parlare di lei nonostante la sua uscita avvenuta quasi due mesi fa, Elisabetta Gregoraci ha ribadito di provare un sentimento sincero per Pierpaolo Pretelli:

“La nostra amicizia è molto bella, pura e vera. Il resto è televisione, anche se alcune scene sono doppie (quelle Gregorelli e Prelemi, ndr). Sembra un po’ un copia e incolla. Gli autori si sono un po’ divertiti facendo delle cose così. Prima o poi questo Grande Fratello finirà. Auguro a Giulia e Pierpaolo tanta felicità ma ovviamente quello che vivi là dentro è tutto diverso, un’altra realtà”

E mentre Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono attesi fuori da Cinecittà, per la tanto attesa prova del nove, Elisabetta Gregoraci resta single. La 41enne ha chiarito che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, al quale sarà sempre legata data la presenza del figlio di dieci anni Nathan Falco. Nessun riavvicinamento neppure all’imprenditore Francesco Bettuzzi, che ha amato Elisabetta per quasi tre anni.

La Gregoraci ha ammesso di sorridere quando legge i gossip sulla sua vita privata ma è tranquilla e serena, certa che il grande amore prima o poi arriverà. Per il momento è concentrata solo sul suo ruolo di madre e sul lavoro. Grazie al Grande Fratello Vip Elisabetta è uno dei personaggi del momento, tra i più chiacchierati.

Qualche settimana fa l’ex gieffina si è sottoposta ad un intervento all’utero. Durante un controllo di routine dal ginecologo Elisabetta ha scoperto di avere un polipetto che è stata costretta a rimuovere velocemente. Un grande spavento per la Gregoraci, che ha perso la madre Melina a causa di un tumore al seno.

A Verissimo Elisabetta Gregoraci ha ricordato a tutti l’importanza della prevenzione e di fare dei controlli periodici per monitorare il proprio stato di salute. Per fortuna la sua operazione è andata nel migliore dei modi e la Gregoraci ha ripreso le sue attività quotidiane.