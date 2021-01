Gregoraci operata in segreto dopo il GF Vip: “Ho avuto un polipo all’utero”

Elisabetta Gregoraci ha dovuto subire un intervento all’utero e a rivelarlo è lei stessa nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex concorrente del GF Vip 5 sarà presente nel corso della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, insieme alla sua amata sorella Marzia. Ha scoperto di avere un polipo nell’utero durante una visita di controllo. Il ginecologo le ha fatto sapere che avrebbe dovuto subire un’operazione chirurgica già il giorno dopo, con lo scopo di eliminare questo piccolo polipo. Una confessione inaspettata quella che fa la Gregoraci, visto che non aveva fatto generare alcun dubbio al riguardo. Sebbene sia attiva sui social, Elisabetta non ha fatto notare in nessun modo cosa stava accadendo in queste ultime settimane.

Per la prima volta l’ex moglie di Flavio Briatore decide di parlare del suo problema di salute, sedendosi di fronte alla Toffanin. Scendendo nel dettaglio, racconta di aver fatto questa scoperta qualche settimana fa e di essersi spaventata molto. Proprio sul piccolo schermo, la Gregoraci confessa di aver pensato al percorso che purtroppo sua madre ha dovuto affrontare a causa della malattia. La donna è morta nell’anno 2010 a causa di un tumore. Le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda domani rivelano che entra nel dettaglio.

In particolare, l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini fa sapere che il ginecologo l’ha subito rassicurata e tranquillizzata. “Fortunatamente sto molto bene”, dichiara Elisabetta. Sceglie di raccontare quanto le è appena accaduto “per ricordare che la prevenzione è importantissima”. Una scelta importante quella compiuta dalla Gregoraci, che continua a essere protagonista di questa quinta edizione del reality di Canale 5.

Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco quando Signorini ha fatto sapere a tutti i concorrenti che la puntata finale è stata spostata. Più volte il conduttore ha tentato di convincere la showgirl calabrese a continuare il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Consapevole di non poter restare ancora per altro tempo lontana da suo figlio, ha deciso con fermezza di lasciare il programma.

Nonostante ciò, interviene spesso nelle dinamiche del gioco, come ha fatto in queste settimane. Inoltre, in studio Alfonso le dà la possibilità di dire la sua, soprattutto quando si tratta della storia di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.