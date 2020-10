Elisabetta Gregoraci, parla l’ex: “Un contratto con Briatore”

Nel corso dell’ultima puntata del talk show targato Mediaset ‘Live – Non è la d’Urso‘ si è tornati a parlare di Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del reality show Grande Fratello Vip. Mentre nella casa di Cinecittà l’ex di Flavio Briatore è sempre più vicina a Pierpaolo Petrelli, nel salotto di Barbara d’Urso ha fatto ingresso Mino Magli, che avrebbe avuto – a suo dire – una storia con la conduttrice di Made in Sud. Frequentazione che sarebbe avvenuta dal 2001 al 2007, anche durante il matrimonio tra la showgirl calabrese e l’imprenditore del divertimento di lusso. Secondo il racconto fatto da Magli, l’incontro con Elisabetta sarebbe avvenuto nel 2001 in occasione di un servizio fotografico fatto per la sua azienda. Un rapporto il loro vissuto – secondo Magli – alla luce del sole. Erano tanti gli amici che avrebbero saputo del loro flirt. Le cose però tra loro sarebbero cambiate a fine del 2005. Elisabetta avrebbe comunicato a Magli l’intenzione di fare un viaggio in Kenya.

La presunta storia di Elisabetta Gregoraci e Mino Magli

Secondo quello che ha riportato Magli nel salotto di Live – Non è la d’Urso, la Gregoraci a fine 2005 doveva recarsi in Africa per lavoro. Lì conobbe Briatore. Un viaggio che sarebbe stato importante per la sua carriera. Magli ha raccontato che l’aspettava per il suo compleanno, ma di Elisabetta non si vide l’ombra. Al suo posto gli arrivò una lettera, in cui la Gregoraci spiegava di prolungare il suo viaggio. Nella missiva si sarebbe parlato di un contratto particolare. Magli ha ritenuto fosse forse con Briatore. Da quel momento le cose tra i due cambiarono: “Non potevamo più vederci come prima” – ha dichiarato Mino, per poi aggiungere che comunque la loro storia sarebbe proseguita fino al 2007.

Due versioni contrastanti

Le dichiarazioni di Magli sembrano però contrastare con quello che è stato invece dichiarato in precedenza dalla Gregoraci, che identificava Mino in un amico di famiglia, fidanzato con una sua cugina. Non è difficile immaginare che durante il prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip, la gieffina sarà chiamata a commentare anche questa nuova vicenda che la vedrebbe protagonista. Nelle scorse settimane, invece, la showgirl calabrese ha dovuto contrastare le accuse mosse contro di lei dal suo ex marito (e padre di suo figlio) Flavio Briatore. L’imprenditore del lusso non sembra infatti aver gradito la partecipazione di Elisabetta al reality di Canale 5.