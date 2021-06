Elisabetta Gregoraci: “Odio il 29 giugno”, il drammatico messaggio

Il 29 giugno 2021 è un giorno molto triste per Elisabetta Gregoraci. La bella ed effervescente conduttrice di Battiti Live ha condiviso nelle ultime ore una Instagram Story, ricordando mamma Melina. Proprio 10 anni fa, la madre dell’ex gieffina moriva dopo una lunga malattia.

Mamma Melina era una donna forte e tenace, proprio come Elisabetta. La madre della showgirl ha lottato fino alla fine contro un cancro al seno. Le fu diagnosticato 14 anni prima. La donna fu assistita in questo lungo calvario dalle due figlie: Elisabetta e Marzia.

Elisabetta non poteva non ricordare pubblicamente con i suoi fan questo giorno così importante. Per farlo ha scelto uno scatto, che la ritrae qualche anno fa insieme alla sua dolce mamma. A commento dello scatto le parole della showgirl: “Odio quest giorno maledetto che ti ha portato via da me“.

Ma non è tutto. Ely ha aggiunto: “Odio questo numero” – quindi ha proseguito il suo ricordo lanciando un messaggio: “Dovunque tu sia, sappi che mi manchi, Sempre tanto. Ogni giorno di più“. La Gregoraci ha concluso poi il suo commento con le parole d’amore più belle: “Ti amo“.

Nel 2011, anno in cui morì la mamma della Gregoraci, Elisabetta era a sua volta diventata mamma da circa un anno. Sia il matrimonio della figlia con Flavio Briatore e poi la nascita del nipotino furono per la madre della conduttrice una gioia immensa.

Nelle ultime ore anche la sorella della Gregoraci, Marzia, ha voluto ricordare l’amata mamma con un post sul suo account Instagram. Per entrambe le sorelle, mamma Melina è stata sempre fonte di ispirazione, di guida, di forza. E quando vengono a mancare persone così importanti e fondamentali nella vita, non è mai facile proseguire.

Durante il Grande Fratello Vip, Elisabetta ha più volte parlato del rapporto con la sua mamma e di quanto impegno avessero messo – lei e la sorella – per supportarla durante la sua malattia.