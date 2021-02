Elisabetta Gregoraci, Mr.Rain smentisce il flirt: “Non c’è stato nulla”

Sopra la Casa del Grande Fratello Vip sono volati tanti aerei in questa quindicesima edizione. Qualche mese fa non è passato affatto inosservato ai concorrenti uno striscione per Elisabetta Gregoraci che recitava: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. La misteriosa frase fa parte di un testo musicale di Mr.Rain che parla della fine di un rapporto, di due amanti che si perdono e cercano di ritrovare se stessi. Elisabetta aveva smentito la presunta storia d’amore tenuta in segreto con il rapper ventottenne, sostenendo di averlo conosciuto durante la conduzione del suo programma musicale estivo su Rai 1.

A distanza di mesi il produttore discografico ha rotto il silenzio in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano spiegando di essersi ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Ha conosciuto l’ex moglie di Briatore circa due anni fa per lavoro, è una sua fan e sa tutte le sue canzoni a memoria:

“Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla”

Mattia Balardi ha dichiarato di essere impegnato sentimentalmente, non ha voluto parlare di questa vicenda per non creare ulteriori scalpori. Intanto sembra che la showgirl si sia riavvicinata a Briatore. Oltre a smentire la relazione con Elisabetta Gregoraci Mr.Rain ha parlato della sua rinascita musicale durante l’intervista al magazine. Attualmente è in rotazione radiofonica il suo singolo Non c’è Più Musica, terzo estratto dell’album Petrichor.

Un progetto in cui l’artista crede molto e si racconta in più sfumature, come quando parla di suo padre in A Forma di Origami o quando denuncia i mass media italiani per la poca considerazione come artista che deve spiccare il volo in Non Fa Per Me, brani presenti nel suo ultimo terzo disco. Da questo progetto discografico spera che le persone comprendano quello che cerca di trasmettere in ogni canzone.

Mr.Rain escluso di nuovo dal Festival di Sanremo: il suo obiettivo per il prossimo anno

Per quanto riguarda il capitolo Festival di Sanremo, Mr.Rain è stato fatto fuori lo scorso anno ma Fiori di Chernobyl è diventato un successo da disco di platino. Quest’anno ha preso un’altra porta in faccia ma non si da per vinto perché continuerà a proporsi, fino a quando le porte dell’Ariston non si apriranno per lui. Quello che si augura è che il Festival venga vinto da Annalisa in gara con Dieci.