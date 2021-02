Briatore Gregoraci sono tornati insieme? La verità di Elisabetta

Compleanno a Roma per Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del GF Vip ha festeggiato in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco e i tre si sono dedicati una giornata intera tra le vie della Capitale. A documentare il weekend è stato l’imprenditore che sui social ha postato diverse foto e una dell’ex moglie a bordo del loro aereo privato per farle gli auguri.

L’armonia familiare è tangibile e le incomprensioni vissute quando la conduttrice di Battiti Live era ancora in gara nel reality show di Alfonso Signorini sembrerebbero ormai superate. L’uomo, infatti, è sempre stato contrario alla decisione riguardo la partecipazione della calabrese al GF Vip, consapevole che sarebbe stato tirato in ballo contro la sua volontà e protagonista di alcuni retroscena sulla loro vita privata.

Su Instagram Briatore ha pubblicato una foto in cui ha fatto gli auguri di compleanno a Elisabetta: “Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due”. Nemmeno il figlio è mancato all’appuntamento social con gli auguri alla madre.

Una domenica familiare, dunque, per i tre come documentato da Chi. Prima il pranzo ai tavolini all’aperto di un fast food, poi la scelta di comprare un pallone al figlio per giocare a Villa Borghese. Sono bastate alcune immagini sui social a fare impazzire i fan della coppia che sperano in un ritorno di fiamma.

Chissà se tra questi si nasconde qualcuno che pochi mesi fa sosteneva e sperava nell’amore tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. Intanto continua a impazzire il gossip su Briatore e Gregoraci. Separati dal 2017 dopo nove anni di matrimonio, i due hanno sempre mantenuto ottimi rapporti per il bene del figlio.

Gregoraci e Briatore insieme, lei chiarisce: “Siamo comunque una famiglia”

Finora la showgirl ed ex modella ha sempre smentito l’ipotesi di un ritorno di coppia con l’imprenditore, ma i segnali sembrano esserci tutti. Nonostante il divorzio sono sempre rimasti vicini: dagli appartamenti vicini a Monte Carlo alle vacanze tra Sardegna e Dubai fino al primo lockdown trascorso tra le stesse mura nel Principato di Monaco.

Questo è stato raccontato dalla Gregoraci al GF Vip: