Elisabetta Gregoraci non rinuncia a Made in Sud: presto la conferma ufficiale

Made in Sud 2019, Elisabetta Gregoraci pronta al ritorno in Rai: la showgirl sarebbe vicina al firma del contratto

Nelle ultime settimane è stato detto e scritto molto sul possibile ritiro dalle scene di Elisabetta Gregoraci. Secondo voci sempre più insistenti la showgirl sarebbe stata sul punto di rinunciare alla conduzione di Made in Sud a causa dell’eccessiva gelosia dell’attuale fidanzato. Oggi, però, queste rimangono solo voci di corridoio, apparentemente infondate. Stando a quanto riportato da tvblog.it, inoltre, l’ex moglie di Flavio Briatore sarebbe stata addirittura richiamata dalla Rai per presentare, insieme a Stefano De Martino, la nuova stagione del programma e lei, di tutta risposta, avrebbe già accettato. L’annuncio ufficiale del ritorno avverrà a breve, dato che si aspetta solo la firma del contratto per concludere l’accordo con la rete.

Elisabetta Gregoraci condurrà con Stefano De Martino Made in sud?

Alla conduzione di Made in Sud, come confermato e annunciato dal direttore di rete Carlo Freccero, ci sarà quest’anno Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez sarà al timone di una trasmissione tutta sua e pure in prima serata. Ad affiancarlo, a questo punto, pare che ci sarà sicuramente Elisabetta Gregoraci che, salvo cambiamenti dell’ultimo momento e come anticipato sopra, dovrebbe ritornare a far parte della squadra di Made in Sud molto presto. Una coppia insolita quella di Stefano ed Elisabetta ma che, ad onor del vero, potrebbe riservarci tante sorprese.

Stefano De Martino conduttore di Made in Sud: nuovo anno e nuovi progetti per l’ex ballerino di Amici

La conferma di Stefano De Martino a Made in Sud nel 2019 ha decisamente reso felici molti dei suoi fan. L’ex ballerino di Amici, dopo l’Isola dei Famosi, è pronto ad abbracciare questo nuovo progetto e ad affrontare questa grande sfida. Riuscirà a uscirne vincente anche questa volta? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare il giorno del debutto in Rai.