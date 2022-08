Sì, il cuore di Elisabetta Gregoraci sarebbe tornato a battere. Da qualche settimana si vocifera di un nuovo amore per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sarebbe tornata finalmente a sorridere. Si è parlato di una liaison con Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise, ma pare che il nuovo fidanzato della Gregoraci sia un altro.

Come fa sapere Alessandro Rosica, esperto di gossip, Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando sempre un imprenditore ma non il giovane Giulio, più piccolo di dodici anni. La soubrette di Soverato avrebbe una relazione in corso con un uomo molto ricco e suo coetaneo. Il nome al momento non è stato svelato ma pare che la Gregoraci sia molto presa da questa nuova liaison.

La diretta interessata non ha mai commentato le voci su Giulio Fratini: a smentire al suo posto ci ha pensato l’ex marito Flavio Briatore, con il quale Elisabetta Gregoraci ha mantenuto un ottimo rapporto per via del figlio di undici anni Nathan Falco.

Briatore e la Gregoraci vivono a Montecarlo a pochi chilometri di distanza e spesso trascorrono le vacanze estive insieme tra Forte dei Marmi e la Sardegna. Dopo il divorzio del 2017 gli ex coniugi hanno saputo costruire un legame solido e forte.

La vita di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo il divorzio

Dopo il divorzio da Flavio Briatore la conduttrice di Battiti Live ha vissuto solo una storia importante, quella con l’imprenditore ed ex pilota Francesco Bettuzzi. Relazione vissuta nel massimo riserbo e venuta a galla solo in un secondo momento grazie al GF Vip. All’interno della Casa più spiata d’Italia ha invece avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, oggi legato a Giulia Salemi.

Anche Flavio Briatore non si è più innamorato dopo la fine del suo matrimonio. Per un breve periodo ha frequentato Taylor Mega e ha mostrato, senza ottenere troppi risultati, una certa simpatia nei confronti di Antonella Fiordelisi.

L’ex team manager della Formula 1 è completamente devoto al lavoro e al figlio Nathan Falco. Senza dimenticare la primogenita Leni, avuta diciotto anni fa dall’ex fiamma Heidi Klum.