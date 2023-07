Elisabetta Gregoraci, l’abito a Battiti Live divide: marca e prezzo

Al via martedì 4 luglio su Italia 1 il primo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live, rassegna musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmeri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Il programma (registrato) è trasmesso in differita. Ad ospitare l’evento le piazze della Puglia (tra Bari e Gallipoli). Nella scaletta dei protagonisti del primo appuntamento di Battiti Live spiccano artisti come Fedez, Negramaro e Madame.

L’abito di Elisabetta Gregoraci: i dettagli dell’outfit

Ad attirare l’attenzione, durante l’appuntamento di Battiti Live che verrà trasmesso in prima serata, è stato l’outfit sfoggiato da Elisabetta Gregoraci. Si tratta di un abito nero Dan More, lungo con scollo incrociato sul fronte e sul retro. Il design presenta un bodysuit integrato e ampia gonna a semi ruota con strascico. Ad arricchire l’abito, un’iconica testa di pantera in metallo e oro Swarovski. Il costo è pari a 1.350 €.

Su Instagram, come aveva fatto in precedenza Andrea Delogu, anche Elisabetta Greograci si è mostrata con indosso il vestito, in un post che racchiude alcuni momenti della serata di Battiti Live. I pareri degli utenti, tuttavia, sono apparsi contrastanti. C’è chi ha elogiato la bellezza del vestito della conduttrice, sottolineando come la scelta di outfit le si addica, e chi ha sostenuto che si tratti di una soluzione un po’ troppo azzardata, soprattutto per via della profonda scollatura.

La carriera di Elisabetta Gregoraci tra cinema e televisione

Elisabetta Gregoraci è alla guida di Battiti Live dal 2017, quest’anno in onda dal 4 luglio per un totale di sei serate, best of compreso. L’attrice e conduttrice televisiva si ricorda anche per altre esperienze a Mediaset, come la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020. Gregoraci vanta anche importanti esperienze in Rai: dal 2012 al 2017 ha condotto Made in Sud su Rai 2, mentre nel 2021 è stata giurata dello Zecchino d’Oro.

Elisabetta Gregoraci ha coltivato, negli anni, anche la carriera di attrice. Dopo aver debuttato nel 1999 con Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, l’ex modella ha recitato in altri lungometraggi e serie, come C’era un cinese in coma di Carlo Verdone nel 2000, ma anche Un medico in famiglia nel 2003.