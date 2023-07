Elisabetta Gregoraci incanta a Battiti Live: outfit, marca e prezzo

Elisabetta Gregoraci, per il secondo appuntamento di Battiti Live, ha optato per un outfit a tinte chiare, in netto contrasto con l‘abito nero indossato nella prima puntata della rassegna musicale trasmessa in differita su Italia Uno. In particolare, la showgirl calabrese, che sul palco fa coppia da anni con Alan Palmieri, ha sfoderato un crop top stretch grigio, abbinato a una gonna strech del medesimo colore. In questo caso la conduttrice si è lasciata guidare dal gusto di Lorenzo Serafini, direttore creativo del prestigioso marchio Philosophy. Ed i capi indossati da “Eli” sono proprio del famoso brand.

Capitolo prezzi: il crop top è acquistabile online per 300 euro, mentre la gonna è venduta a 310 euro. Totale dell’outfit 610 euro: non proprio noccioline ma nemmeno una cifra irrangiungibilissima. Anche perché questo è periodo di saldi ed entrambi i capi, per chi fosse interessato, sono scontati.

Battiti Live, la sceletta della seconda puntata

Di seguito la scaletta dei cantanti presenti al secondo appuntamento della kermesse musicale estiva:

Annalisa,

Articolo 31,

Bresh,

Elettra Lamborghini,

Ernia,

Federica,

Federico Rossi,

Fedez,

Francesca Michielin e gIANMARIA

Francesco Renga e Nek

Gabry Ponte,

Gaia,

Il Pagante,

Levante,

LP,

Mr Rain,

Piero Pelù e Alborosie,

Rocco Hunt,

Sangiovanni,

Wax,

Wayne

Battiti Live 2023, le date degli eventi

Le serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live si sono svolte a Bari il 21, il 24 e il 25 giugno ed a Gallipoli il 7 e il 9 luglio. La messa in onda televisiva è in differita. L’evento del 21 giugno è stato tramsesso il 4 luglio su Italia Uno, quello del 24 giugno, l’11 luglio. Nelle prossime settimane verranno mostrati il resto dei concerti.

Inoltre le varie città turistiche che fanno da sfondo alle esibizioni singole di diversi artisti sono Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto.

Battiti Live, i ballerini professionisti

Sul palco è presente stabilmente un corpo di danzatori professionisti guidati da Federica Posca. Nel team figurano diversi talenti sbocciati ad Amici di Maria De Filippi tra cui Tommaso Stanzani, Maria Grazia Tallei, Mattia Zenzola.