Elisabetta Gregoraci furiosa: “Vergogna. Trattate come delle bestie”

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci si è sfogata sui social con delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. La showgirl e conduttrice televisiva è stata difatti recentemente vittima di una disavventura mentre era di ritorno da una vacanza in Sardegna. Scopriamo meglio che cosa è avvenuto che l’ha mandata su tutte le furie.

Qualcuno ha fatto arrabbiare Elisabetta Gregoraci. Non c’entrano tuttavia parenti, amici, fidanzati o colleghi. L’ex di Flavio Briatore è stata difatti vittima di una disavventura in aeroporto mentre era di ritorno da una vacanza in Sardegna. Nello specifico il suo volo ha riportato un forte ritardo, costringendola a modificare i suoi piani e a tornare a casa molto più tardi del previsto. La conduttrice televisiva e showgirl si è quindi sfogata con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, attraverso le quali ha raccontato ai suoi follower cosa stesse succedendo.

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci

Tutto è iniziato ieri pomeriggio, quando Elisabetta ha condiviso nelle stories una sua foto in costume con la didascalia “Mentre sono qui in aeroporto con ben quattro ore di ritardo, riguardo con piacere le foto di questo week end appena passato in terra sarda”. Poco dopo ha pubblicato anche alcuni video della sua vacanza in Sardegna, per poi arrivare allo sfogo contro la compagnia aerea low cost con la quale viaggiava per il forte ritardo riportato. Gregoraci si è scagliata non solo contro la compagnia ma anche contro i trasporti dell’isola.

Nello specifico l’ex di Briatore ha pubblicato una foto di un aereo della compagnia, taggandola nella storia e lasciandosi andare ad un lungo sfogo. La conduttrice e showgirl ha spiegato di essere rimasta in fila ad attendere per ben dieci ore consecutive, scagliandosi poi contro il personale con cui si è interfacciata. Elisabetta ha difatti affermato di essere stata trattata al pari delle bestie e si è lamentata della mancanza totale di annunci o avvisi in merito al ritardo riportato dal volo.

Qui di seguito le parole usate da Gregoraci nella storia condivisa su Instagram per raccontare la sua disavventura: