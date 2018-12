Elisabetta Gregoraci: Natale con l’ex Flavio Briatore per il bene del figlio Nathan

La showgirl rivela che trascorrerà le feste in compagnia dell’ex marito

Sarà un Natale da vivere in famiglia e all’insegna della tradizione quello di Elisabetta Gregoraci. Nonostante la separazione da Flavio Briatore, la showgirl intende infatti trascorrere i giorni di festa serenamente accanto all’ex compagno e al figlio Nathan Falco. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, la bella conduttrice ha voluto sottolineare l’importanza della famiglia e il suo desiderio di mantenere comunque in rapporti di amicizia e vicinanza con Briatore, per il bene del loro bambino. I due, insieme dal 2006, hanno deciso di separarsi consensualmente nel dicembre del 2017. La coppia era convolata a nozze il 14 giugno 2008. Dalla lunga relazione tra la conduttrice e il celebre imprenditore è nato il figlio Nathan Falco che oggi ha 8 anni. Proprio per il bene del bambino, i due ex coniugi hanno mantenuto un legame solido e pacifico tanto che si apprestano a celebrare il prossimo Natale tutti insieme.

Elisabetta Gregoraci e il Natale con Briatore e la sua famiglia

Per Elisabetta Gregoraci la famiglia è fondamentale. La showgirl intende dare al figlio Nathan Falco serenità e calore ed è per questo ha deciso di celebrare il Natale in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore. Tra due c’è grande rispetto, come ha ribadito la conduttrice nell’intervista ad Oggi: “Passerò la sera della vigilia col papà di mio figlio esattamente come ho fatto l’anno passato. Ci saranno i miei cari e sua sorella: restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto reciproco e con rispetto cresciamo il nostro bambino”.

Elisabetta Gregoraci: finita la crisi con il fidanzato Francesco?

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci si è concentrata esclusivamente sul suo ruolo di mamma e si è buttata su nuovi progetti professionali tanto che a breve la vedremo protagonista del prossimo film di Mimmo Calopresti con Sergio Rubini. Quello di Elisabetta sarà dunque un Natale da single? In realtà sembrerebbe passata la crisi con Francesco, il fidanzato che nell’ultimo anno aveva preso il posto di Briatore nella sua vita.