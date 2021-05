Elisabetta Gregoraci finisce in tribunale: la diatriba con la sua ex agenzia

Guai in vista per l’ex moglie di Flavio Briatore: LaPresse la trascina davanti ad un giudice. La bombati Dagospia.

Guai in vista per Elisabetta Gregoraci. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere trascinata in una causa legale. Il motivo? Come svelato da Dagospia, la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore non avrebbe pagato nessuna fattura al gruppo LaPresse, dopo più di tre anni di collaborazione. Fino a qualche tempo fa la Gregoraci faceva parte della scuderia LaPresse Management di Marco Durante, stessa agenzia di cui era membro anche Barbara d’Urso che ha lasciato dopo l’ingresso di Belen Rodriguez (Coincidenze?). Secondo il portale, dopo un’offerta a stralcio giudicata ridicola, l’agenzia avrebbe deciso di portare davanti a un giudice la sua ex assistita.

Nelle ultime settimane le sono stati attribuiti diversi flirt e presunte storie, rigorosamente smentite in prima persona sui social dalla stessa, per non parlare di una lite con Antonella Fiordelisi. Di recente, infatti, era tornata al centro del gossip per la presunta storia d’amore con Stefano Coletti. Il pilota ha condiviso sui suoi social una serie di immagini dove annunciava la relazione con l’ex gieffina. La notizia ha fatto il giro del web. Stando agli ultimi rumors, la ragione di questo allontanamento potrebbe avere a che fare con Briatore, il suo ex marito.

Dopo la pubblicazione degli scatti di Stefano, si era parlato di un nuovo amore. Intanto Elisabetta ha fatto sapere di essere single e di non avere nessun fidanzato accanto a lei. Il settimanale Nuovo, però, sostiene che Flavio Briatore possa essere stato il motore che avrebbe spinto Elisabetta Gregoraci a mettere la parola fine al suo ultimo flirt con il 32enne.

Elisabetta Gregoraci torna in tv: confermata al timone di Battiti Live su Italia 1

Per il terzo anno consecutivo Elisabetta Gregoraci sarà al timone di Battiti Live. Lo spettacolo musicale andrà in onda da metà luglio in prima serata su Italia 1, ma anche su Mediaset Extra e Italia 2. Accanto a lei ci sarebbe Alan Palmieri, direttore artistico della manifestazione. Lo scorso anno Battiti Live aveva fatto registrare una copertura totale di 21,5 milioni di telespettatori e una media dell’8% di share.

Elisabetta Gregoraci ha un legame speciale con gli spettacoli musicali. Il 30 maggio scorso è stata arruolata tra la giuria degli adulti della 63esima edizione de Lo Zecchino d’Oro.