Elisabetta Gregoraci, il figlio in sala operatoria: messaggio Instagram

Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco in sala operatoria. L’ex moglie di Briatore scrive su Instagram e tranquillizza. Valeria Marini: “Andrà tutto bene”

Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, nella mattinata odierna è andato in sala operatoria. A renderlo noto è stata la madre stessa, attraverso un post su Instagram. Nessun allarme, ha precisato fin da subito Elisabetta che ha cercato di tranquillizzare le sue migliaia di fan spiegando che non c’è nulla di grave in corso. Trattasi di un intervento di rimozione di alcuni ferri dal braccio del bambino. Tuttavia alcuni suoi seguaci si sono comunque preoccupati, scrivendo alla showgirl che il solo sentire le parole “Sala operatoria” non lascia del tutto sereni. Al di là dell’apprensione dei follower, la Gregoraci è parsa calma. Anzi, attendendo l’uscita di Nathan dalla stanza ospedaliera ha colto l’occasione per pubblicare alcune sue foto inedite.

“Be strong my love”

“Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave, dobbiamo rimuovere i ferri al braccio), qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love”. Queste le parole con cui Elisabetta ha informato del piccolo intervento a cui si è sottoposto Nathan. Ad accompagnarle diversi scatti del bambino, colto in momenti di spensieratezza e felicità. La prima delle vip a farsi viva sotto al post è stata Valeria Marini che ha scritto un rassicurante “Andrà tutto bene.”

Elisabetta e il guasto alla macchina: l’inghippo

Una manciata di giorni fa, la Gregoraci ha fatto notizia per un altro fatto di cronaca, essendo stata protagonista di una piccola disavventura capitatale in piena notte. Tutta colpa di un guasto alla sua auto, successo mentre stava tornando a casa da una serata svoltasi a Castel di Sangro. L’imprevisto ha fatto si che lei e il suo autista si siano ritrovati fermi su una statale non illuminata e solitaria. Fortunatamente, a parte lo spavento provato, la questione si è risolta per il meglio. O quasi, visto che alla fine la showgirl ha fatto rientro a Roma alle 5 di mattino. E non soltanto a causa del guasto, ma anche perché l’autista ha sbagliato strada più volte. Pazienza, suvvia. Poteva andare peggio.