Elisabetta Gregoraci, l’auto si guasta in piena notte: paura, l’accaduto

Elisabetta Gregoraci, inconveniente con l’auto. Ecco che cosa è successo

Disavventura per la bella Elisabetta Gregoraci che a causa di un guasto alla sua auto ha vissuto ore di paura. La showgirl ha raccontato l’avvenimento tramite le sue Instagram Stories dove ha rivelato di essersi anche abbastanza spaventata. Stava tornando da una serata a Castel di Sangro a Roma quando, ad un certo punto, la macchina sulla quale stava viaggiando si è fermata. L’auto ha subito un guasto e lei, che fortunatamente non era sola ma con il suo autista, è rimasta bloccata sulla carreggiata, al buio, prima di potersi finalmente rimettere in viaggio. In più, il suo ritorno a casa ha tardato più del previsto visto che la Gregoraci è arrivata a Roma alle 5 del mattino dato che il suo autista ha purtroppo sbagliato strada più volte.

Elisabetta Gregoraci, dopo il guasto d’auto, il viaggio precipita

L’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto condividere questa sua disavventura con i suoi follower che ha tenuto in aggiornamento sino a quando non è tornata nella sua dimora. “Io amo profondamente il mio lavoro” – ha iniziato così il suo racconto – “Però possono capitare degli imprevisti. Mi trovavo a Castel di Sangro, dove ho fatto una serata e stavo rientrando a Roma, quando si ferma la macchina con l’autista che mi era venuto a prendere. A parte lo spavento, perché sulla statale al buio non c’era nessuno, volevo ringraziare lui che si chiama Nicola e che è venuto a salvarmi. Grazie Nik perché mi porterai a casa più o meno sana e salva”. Durante il viaggio però le cose devono essersi complicate, perché in seguito Elisabetta, sempre su Instagram, si è sfogata così: “Non sono ancora arrivata. L’autista ha sbagliato strada 10 volte. Sto sclerando. Spero solo di arrivare a casa sana e salva”. E fortunatamente, Elisabetta a casa ci è arrivata intatta anche se purtroppo quando è rientrata a Roma erano le 5 del mattino.

Elisabetta Gregoraci è single, nessun ritorno con Briatore

Elisabetta Gregoraci attualmente è single, con l’imprenditore Francesco è finita. Flavio Briatore, dal canto suo, sembra aver fatto di tutto pur di riavere la sua ex moglie ma per lei il matrimonio è cosa ormai chiusa.