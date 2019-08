Elisabetta Gregoraci e Briatore sono tornati insieme? Lei non ha voluto

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non seguiranno le orme di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E neppure quelle di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La conduttrice calabrese ha scelto di non tornare indietro e ha mandato all’aria il tentativo di riconquista dell’ex marito. E sì, perché come racconta il settimanale Nuovo, il noto imprenditore avrebbe fatto di tutto per riconquistare l’ex moglie e ricomporre così la famiglia, che coinvolge anche il piccolo Nathan Falco, che oggi ha 9 anni. Stando alle indiscrezioni Briatore era pronto addirittura a risposare la soubrette, dopo la festosa cerimonia del 2008, ma Elisabetta non ne ha voluto sapere.

Gli ultimi gossip su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

“Briatore ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio”, ha spifferato un’amica di famiglia alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Dunque, a quanto pare, la presentatrice sarebbe pronta a lasciare a Montecarlo dove era rimasta a vivere dopo il divorzio per il bene del figlio. La 39enne vorrebbe spostarsi a Milano, dove potrebbe seguire meglio la sua carriera. Dopo Made in Sud e Battiti Live, si parla di un nuovo programma per la Gregoraci su Rai 2. Una striscia quotidiana dedicata al gossip e al costume il cui nome è ancora top secret.

Elisabetta Gregoraci è single: è finita anche con Francesco

Intanto è ufficiale la fine della relazione tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Francesco. Ad annunciarlo proprio quest’ultimo su Instagram. I due si sono amati con molta discrezione per un paio d’anni.