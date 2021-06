Elisabetta Gregoraci: “Falsità!”, Antonella Fiordelisi risponde così

By

Continua a tenere banco la querelle tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha assicurato pubblicamente di non aver litigato con nessuno mentre la seconda non ha esitato a lanciare frecciatine all’ex moglie di Flavio Briatore. Uno scontro assai aspro che sembra proprio non trovare la sua degna conclusione.

Ricapitolando: Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi sono state protagoniste di un nuovo programma che andrà prossimamente in onda sulle reti Mediaset. Dietro le quinte della registrazione ci sarebbe stato un duro scontro tra le due, cominciato con presunte accuse e insulti da parte della Gregoraci che non avrebbe apprezzato alcuni like di Briatore ad Antonella.

La Fiordelisi, che non ha mai nascosto la propria stima per la collega più grande, si è sfogata su Instagram dichiarandosi amareggiata e schifata dalla situazione. A Casa Chi ha poi ammesso che EliGreg l’avrebbe attaccata per uno scambio di “segui” e “like” su Instagram con Flavio Briatore.

Versione smentita da Elisabetta Gregoraci: a Il Punto Z la soubrette calabrese ha ribadito di non aver litigato con nessuno e di non essere interessata a parlare di questa situazione.

Affermazioni che, a quanto pare, non sono andate giù ad Antonellina, che ha replicato sul suo account Instagram con una serie di frecciatine velate ma allo stesso tempo chiare.

Le ultime dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha prima condiviso un frame della sua faccia stupita accompagnata dalla seguente didascalia: “La mia faccia quando le persone dicono ca***e”. Subito dopo ha scritto: “Da oggi inizierò a dare meno confidenza alle persone…in questo mondo di m***a bisogna stare molto attenti…”.

E poi ancora: “Ve la ricordate quella bambina dolce e socievole con tutti? Ecco, non esiste più”. Tutte stoccate che sembrano proprio indirizzate ad Elisabetta Gregoraci, che avrebbe umiliato senza troppi problemi Antonella Fiordelisi.

Sulla questione non si è espresso Flavio Briatore, che ha preferito la strada del silenzio. La situazione ricorda molto quanto accaduto al Grande Fratello Vip tra la Gregoraci e Giulia Salemi.

Nella Casa più spiata d’Italia l’influencer italo-persiana era stata accusata da Elisabetta di cercare determinati favori da Flavio Briatore in vacanza in Costa Smeralda.

Una faccenda che ha infastidito parecchio la Gregoraci che, senza timore, ha parlato a cuore aperto della problematica sollevando un vero e proprio polverone. Da allora Elisabetta ha tagliato i ponti con Giulia Salemi così come con il suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli.