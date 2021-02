Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino hanno fatto pace dopo Sanremo

Pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite de Le Iene martedì 23 febbraio 2021. Qui ha scherzato e chiacchierato amabilmente con il padrone di casa. La Gregoraci è stata vittima di una Iena del programma, Nicolò De Devitiis, ed è stata invitata in studio per una breve intervista. Elisabetta ha raccontato a Savino e Alessia Marcuzzi la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e smentito il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino si sono confrontati in maniera tranquilla come se nulla fosse accaduto lo scorso anno. Ma i più attenti non hanno dimenticato la querelle che ha visto protagonisti i due lo scorso anno. A quanto pare la pace è avvenuta a telecamere spente, molto probabilmente dietro le quinte de Le Iene. I diretti interessati non hanno mai più parlato della vicenda.

A gennaio 2020, poco prima dell’inizio di Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci è sbottata su Instagram per l’esclusione da L’Altro Festival, il dopofestival di Nicola Savino. La soubrette 41enne ha dichiarato all’epoca di essere stata fatta fuori dal collega per via delle idee politiche di Flavio Briatore. La polemica è divampata e per giorni non si è parlato d’altro che della lite tra la Gregoraci e Savino.

Lo scorso anno Elisabetta Gregoraci ha spifferato di una trattativa già avviata e quasi conclusa con la Rai ma saltata all’ultimo per l’intromissione di Nicola Savino, conduttore de L’Altro Festival, che non condivideva le idee di destra di Briatore. La Gregoraci ha raccontato tutto sui social network creando un certo scompiglio. Savino, dal canto suo, si è difeso ribadendo di non aver mai preso in considerazione la Gregoraci per il suo programma.

Amadeus ha difeso l’amico Nicola Savino, al quale ha dato carta bianca per la realizzazione dell’Altro Festival. Scuse che però non sono state accettate da Elisabetta Gregoraci, che si è sentita penalizzata per via della sua vita privata e non di certo per la sua professionalità.

Dopo il Festival di Sanremo Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino non hanno più parlato della questione e oggi sono apparsi sereni davanti alle telecamere di Italia Uno. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene…