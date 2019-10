Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono tornati insieme? Foto parlano chiaro

Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? La quiete dopo la tempesta

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sembrano essere tornati insieme dopo il tanto chiacchierato periodo di allontanamento. Non abbiamo mai avuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati ma pare che i fatti stiano realmente così perché Diva e Donna ha pubblicato delle foto in cui appaiono entrambi felici sulle coste di Lampedusa e indaffarati per la partenza. Si potrebbe dire la “quiete dopo la tempesta” visto che l’amministratore di Pure Herbal e la Gregoraci si erano allontanati perché lui credeva che ci fosse una presenza di troppo nel loro rapporto: il riferimento era chiaramente al “terzo incomodo” Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi di nuovo insieme? Partenza per Lampedusa

Ricordiamo che la storia tra Elisabetta Gregoracie Francesco Bettuzzi non è mai stata ufficializzata sebbene sia inesatto dire che non hanno mai iniziato a frequentarsi: i paparazzi infatti li hanno beccati proprio qualche tempo fa a scambiarsi delle dolci effusioni durante vari viaggi, carinerie e coccole che non potevano far pensare ovviamente a una semplice amicizia. Dopo la rottura per un po’ non si era parlato di entrambi ma con la pubblicazione delle ultime foto di Diva e Donna in cui la Gregoraci e Bettuzzi sono insieme in aeroporto i pettegolezzi sulla loro relazione sono riespolosi. E a quanto pare non sono più soltanto rumor e indiscrezioni.

Le ultime news su Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore

Con Briatore inoltre la Gregoraci ha mantenuto un ottimo rapporto anche per via del figlio Nathan Falco: non per niente i due hanno passato le vacanze insieme in Costa Azzurra, senza che questo significhi per forza un ritorno di fiamma (è stata proprio la Gregoraci a smentire ai tempi); Bettuzzi insomma ha poco di cui preoccuparsi e forse farebbe bene a viversi la storia con Elisabetta senza troppi pensieri.