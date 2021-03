Elisabetta Gregoraci denunciata dall’ex Mino Magli: “Mi ha tolto l’onore”

L’imprenditore pugliese ha pubblicato un libro in cui si parla anche dell’ex Lady Briatore e l’ha querelata per diffamazione

A Live – Non è la d’Urso lo stilista Mino Magli ha parlato pubblicamente di una storia con Elisabetta Gregoraci andata avanti per sei anni, prima di essere interrotta da un viaggio in Kenya dell’ex concorrente del GF Vip, dal quale tornò con una lettera. Nella missiva gli avrebbe spiegato costa stava succedendo e avrebbe svelato il presunto contratto con Flavio Briatore. La loro storia sarebbe servita solo per la sua carriera in televisione. Una volta terminata la sua avventura nel reality più spiato dagli italiani, la showgirl ne ha approfittato per chiarire quanto è stato detto sul suo conto e i suoi presunti flirt di cui si è tanto parlato.

Su Magli aveva svelato che le avrebbe causato dei problemi vent’anni fa, era amico della sua famiglia, frequentava casa sua, andava a pescare con il padre, ma avrebbe fatto delle cose pessime nei suoi confronti. Questa storia sembra davvero infinita e adesso si arricchisce con una denuncia per diffamazione e un libro, entrambi fatti fa Magli alla sua ex. L’imprenditore pugliese ha dichiarato al settimanale Oggi:

“Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per avere detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei. Mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo. Non chiedo soldi. Voglio che il tribunale mi restituisca l’onore e che lei mi chieda scusa”

Magli vuole chiudere questa triste favola mettendo la parola fine a tutto ma con la decisione di un giudice. Il 13 marzo scorso ha pubblicato L’Idiota Romantico, un libro in cui l’autore racconta senza reticenze e falsità, tutta la storia della sua vita. Ovviamente si parla anche di Elisabetta Gregoraci (negli ultimi giorni è sbottata contro Pretelli) che nell’opera si chiama Isabella.

Nel libro, di lei dice che è una donna più giovane di lui di vent’anni conosciuta nel corso di uno shooting fotografico per un suo catalogo. Era concentrata sulla carriera e la loro relazione tira e molla, all’insegna del divertimento e della passione, chi ha lasciato non poca amarezza.

Elisabetta Gregoraci, Magli deluso da Barbara d’Urso: “Sono spariti tutti”

Oltre alla pubblicazione di un libro e alla querela per diffamazione nei confronti della Gregoraci, Mino Magli a Oggi si è detto deluso da Barbara D’Urso. La padrona di casa di Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio Cinque gli aveva promesso di fargli fare la prova in diretta con la macchina della verità e, invece, sarebbero spariti tutti. L’imprenditore continua a dirsi pronto a farsi mettere gli elettrodi addosso e a rispondere a qualsiasi domanda.