Elisabetta Gregoraci e Dayane, resa dei conti al GF Vip: “Questa è gelosia”

Scontro tra le due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip: le parole della modella pronunciate in lavatrice finiscono sullo schermo in salotto e si accendono gli animi

Elisabetta Gregoraci ha appreso delle dure parole di Dayane Mello su di lei. Nella puntata di stasera Signorini ha parlato di tutto ciò che è successo sabato sera durante la festa, ma soprattutto di ciò che è successo dopo. Dayane infatti ha passato circa 24 ore a parlare degli altri concorrenti, in particolare di Elisabetta, Tommaso e Stefania. Di questi ultimi due non è stato mostrato nulla, anche perché è sulla Gregoraci che ha detto parole molto dure. Si erano già scontrate durante la puntata di venerdì scorso, ma è ciò che Dayane ha detto dopo in lavatrice che ha scosso la Casa stasera.

Alfonso ha mandato in onda una clip riassuntiva degli ultimi due giorni, senza mostrare però l’attacco su Briatore. Ha chiesto un primo commento a Elisabetta, che non si considera falsa come Dayane ha sostenuto venerdì scorso. Ha affermato di essere scesa dalle nuvole e che evidentemente Dayane covava già qualcosa prima. Dayane ha spiegato che secondo lei Elisabetta si è sentita un punto di riferimento per tanti e ha tirato in ballo Francesco Oppini, dicendo che Elisabetta ha riportato che lei ha parlato male di Francesco.

Gli animi si sono subito accesi, ancor prima che ci fosse la clip sull’aver sposato Briatore. Lo scontro è dilagato nel salotto e Dayane e Elisabetta hanno continuato a litigare su ciò che è successo nei giorni scorsi. A questo punto, Signorini ha sganciato la bomba e ha mostrato il resto dei commenti di Dayane sulla Gregoraci. Elisabetta è subito sbottata:

“Un pochettino gelosa. Hai appena detto che non parli male e vedi cosa hai detto. Hai detto un sacco di ca…te e sono anche gravi. Ho sposato un uomo facoltoso e questo dà fastidio a molti e anche a te. Questa si chiama gelosia”.

Dayane dice che si è esposta e che ciò non va bene e sono intervenuti anche gli altri per far notare che Dayane avesse detto una cosa gratuita. Appena è intervenuto Francesco si sono accesi i microfoni in studio: Antonella Elia ha difeso Dayane. Pupo invece ha preso le difese della Gregoraci. Quest’ultima poi ha spiegato che non è una colpa aver sposato un uomo facoltoso, anche perché c’è stato amore tra loro. Elisabetta ha difeso il suo matrimonio con Briatore, da cui è nato un figlio e con cui è stata legata per tredici anni. Poi ha aggiunto: “Non sono stata un quarto d’ora con quest’uomo. E poi lavoro da quando ho 18 anni”.

Dayane ha replicato così: “Che ca..o fai tu? Perché io mi espongo sono la cattiva? Dimmi che cosa fai tu”. La Mello ha poi spiegato che non voleva denigrare il passato di Elisabetta, ma sosteneva il fatto che Elisabetta non se la cavi nelle faccende di casa. Anche in questa occasione ha cambiato versione, però. Il pubblico dei social infatti ha fatto notare che nelle sue parole avesse parlato della carriera prima di parlare di Briatore.