Elisabetta Gregoraci, cosa la ferì durante la gravidanza: retroscena

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste del nuovo numero del settimanale Chi in edicola a partire da oggi che festeggia i trent’anni della rivista. Durante la sua intervista, la conduttrice ha rivelato un particolare in merito al periodo in cui era incinta. Nello specifico l’ex di Flavio Briatore ha raccontato di esserci rimasta male quando il settimanale annunciò la sua gravidanza in quanto avrebbe voluto farlo lei per prima.

Il retroscena sulla gravidanza

Chi compie trent’anni. In occasione del suo anniversario il settimanale è uscito con un nuovo numero in edicola, all’interno del quale c’è anche un’intervista ad Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha parlato del suo rapporto con la rivista, sottolineando come abbia condiviso ogni momento importante della sua vita anche con lei. In particolare ha raccontato di come le prime foto con suo figlio Nathan Falco siano state pubblicate proprio dal settimanale. In merito alla sua gravidanza, tuttavia, la conduttrice ha rivelato un dettaglio.

In particolare Elisabetta ha ammesso di esserci rimasta male quando Chi nel 2009 ha dato la notizia che fosse incinta. Nonostante ciò, la conduttrice e showgirl ha evidenziato come per lei l’affetto vinca su tutto, anche sul dispiacere. Gregoraci, quindi, sembra essersi ormai lasciata alle spalle l’accaduto.

Elisabetta Gregoraci in vacanza con Flavio Briatore e Nathan Falco

Nathan Falco è nato il 18 marzo 2010 ed è il figlio che Elisabetta Gregoraci ha avuto insieme al suo ex marito Flavio Briatore. Sebbene la conduttrice e l’imprenditore si siano lasciati nel 2017, la coppia continua a frequentarsi ed è rimasta in buoni rapporti. Proprio recentemente Elisabetta e Flavio sono stati avvistati insieme in vacanza. Con loro c’era anche il loro figlio Nathan Falco. A paparazzarli insieme è stato proprio il settimanale Chi, il quale ha pubblicato alcuni scatti dei tre a bordo dello yacht di famiglia Force Blue sul numero uscito oggi in edicola.

In compagnia della famiglia Briatore nelle foto si vedono anche alcuni membri dell’equipaggio. La conduttrice e l’imprenditore si mostrano abbastanza complici ed uniti. Nelle immagini si vede difatti un Flavio sorridente e rilassato ed un’Elisabetta abbronzata e premurosa. Nathan Falco si trova al centro tra loro.