Elisabetta Gregoraci: “Chiara Ferragni ha sdoganato la cellulite”

Elisabetta Gregoraci a ruota libera. La conduttrice di Battiti Live si è confessata in una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano con cui ha affrontato diversi temi caldi dell’attualità: dall’emergenza dettata dal coronavirus, fino ai cosiddetti ‘negazionisti’, passando a commentare la donna del momento, Chiara Ferrgani, che di recente ha fatto notizia per delle esternazioni riguardanti la cellulite. Si inizia dalla pandemia: c’è chi è più vicino a posizioni da ‘liberi tutti, bisogna far ripartire l’economia’ e chi invece ci va molto più cauto, affermando che l’epidemia è tutt’altro che alle spalle. Dove si colloca Elisabetta? Secondo l’ex moglie di Briatore oggi il virus “ha perso la sua potenza”, ma non è “ancora sconfitto”. Per questo la Gregoraci si colloca in quella categoria di coloro che stanno “molto attenti, si disinfettano“, ma che dall’altro canto sono “tornati a vivere”.

Elisabetta Gregoraci: “Chiara Ferragni usa i social con la testa”

La conduttrice è quindi passata a parlare di Chiara Ferragni, personaggio che ormai ha raggiunto una popolarità globale. Spesso celebrità fa rima con polemiche e biasimi. Elisabetta infatti sposa tale idea, affermando che quando si è tanto “seguiti, si è inevitabilmente molto criticati”. Secondo la Gregoraci però la moglie di Fedez sa come muoversi in mezzo alle intemperie mediatiche e non. Inoltre la dipinge a come una maestra della comunicazione sul web. “Usa i social con la testa”, chiosa la calabrese, sottolineando come nel pieno dell’emergenza sanitaria, manifestatasi a marzo e ad aprile, l’influencer, assieme al marito Fedez, si sia “mobilitata sostenendo le imprese”. Spazio anche a un recente tema affrontato dalla Ferragni e riguardante principalmente il mondo ‘rosa’: la ‘convivenza’ con la cellulite da parte della maggior parte delle donne.

Gregoraci e le parole su Chiara: “Ha sdoganato la cellulite”

Nei giorni scorsi Chiara ha postato su Instagram una foto in cui la si vede in bikini e di schiena. Lo scatto, come al solito, è stato preso d’assalto dai followers. Alcuni hanno notato che il fisico della Ferragni non mostrava segni di cellulite. “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”, ha risposto l’influencer dei record. In aggiunta, in seconda battuta, ha postato una seconda istantanea in cui ha dimostrato che anche lei non è esente sa imperfezioni. “Uno scatto in cui sdogana la cellulite: un messaggio importante per le ragazze”, ha commentato Elisabetta Gregoraci, trovando assolutamente positivo il gesto di Chiara. Eh sì, perché mai fu più azzeccato il detto ‘nessuno è perfetto’.